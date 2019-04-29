В ночь с 28 на 29 апреля в российский прокат наконец-то вышли четвёртые «Мстители», которые задержались в нашей стране на несколько дней. Авторы и редакторы «Мира фантастики» посмотрели картину и готовы поделиться первыми впечатлениями. Без спойлеров! Обязательно напишите в комментариях, как вам фильм. Самые интересные впечатления мы добавим в пост.

Александр Стрепетилов

Редактор новостей

Для многих поклонников MCU перенос премьеры обернулся если не катастрофой, то явно испорченным настроением. Повсеместные спойлеры, первые мемы и обсуждения, да и просто обида от позиции «догоняющих» — согласитесь, мало приятного, особенно на фоне того, что прокат расчистили не для самого знакового отечественного фильма.

Впрочем, в моём случае «Финалу» удалось затмить весь этот негатив. Три часа не показались затянутыми — наоборот, внимание успели уделить всем, не забыв щедро насыпать пасхалок и отсылок (о, та сцена с Кэпом — вы всё поймёте!). Финальные сцены поразили комиксным размахом, а по эмоциональному подъёму фильм можно сравнить, скажем, с «Властелином колец». Мне кажется, у вас будут те же впечатления.

Но в первую очередь хочу обратиться к тем, кто успел начитаться и насмотреться спойлеров и по ним уже сделать выводы о фильме. К счастью, «ты ничего не знаешь, Джон Сноу». В блокбастерах всегда были важны не сложные сюжетные повороты и не многослойные сценарии, а подача, зрелищность, визуальные сюрпризы и взаимосвязь всех элементов кинематографического искусства. И для «Финала» это совершенно справедливо — важно не ЧТО произойдёт, а КАК.

Евгения Блинова

SMM, новостник

00:05. Полный зал людей, а завтра, на минуточку, понедельник — меня ждут пары, а половина людей встанет к десяти на работу. Парень рядом со мной трясётся, а после просьбы перестать отвечает коротким «Я просто волнуюсь», но всё-таки успокаивается. Первая же сцена выбивает у меня слезу, а дальше я просто забываю считать, сколько раз приходиться моргать, чтобы Мстители на экране не превращались в расплывчатое пятно.

Где-то в середине фильма парень снова начинает трястись, иногда от смеха, — я делаю то же самое. Как и весь зал. Никто не жуёт попкорн, потому что рот мы закрыть уже не в состоянии.

Наши локализаторы, пожалуй, ещё никогда не были так точны в переводе названий, потому что четвёртая часть «Мстителей» — это действительно финал, за который хочется сказать спасибо.

Алексей Мальский

Редактор

Этого фильма я ждал одиннадцать лет — с тех пор как впервые увидел в кинотеатре «Железного человека». Или девять — с тех пор как в первых «Мстителях» стало ясно, к чему идёт история. Конец эпохи настал — и это идеальное завершение путешествия длиной в десятилетие и в двадцать фильмов.

Все мы ждали эпичного финала. И действительно, «Финал» переплюнул по эпичности даже «Войну бесконечности»: от такой концентрации вау-моментов просто захватывает дух. Но это даже не главное. Куда важнее — насколько живую и глубокую драму нам показали. Фанаты уже давно догадывались, как примерно можно победить Таноса… но совершенно нет ощущения, будто все события «Войны бесконечности» показали нам зря. Нет, последствия этой войны, горе от утраты близких — это и есть главная тема картины. А ещё — поражение. Что делают люди, чтобы с ним смириться, — и что делать тем, кто смириться не может.

Всё, чего мы могли ожидать от «Финала» и обсуждали в бесчисленных теориях, сбылось (только куда сложнее, чем представлялось). Но главное, что сценаристы не просто уделили каждому из героев достаточно внимания, а обнажили их характеры, обострили до предела все уязвимые места и действительно поставили их на грань. Команда — или семья — едва ли не впервые становится такой по-настоящему, без оговорок.

У братьев Руссо получился самый серьёзный фильм вселенной Marvel — добрую половину сцен иначе как душераздирающими не назовёшь, от некоторых теплеет в груди, а какие-то пронизаны выстраданным и оттого заслуженным триумфом. Сейчас, после сеанса, этот фильм кажется мне лучшим во всей линейке. Но даже если вы за десять лет устали от супергероев, именно «Финал» достоин стать для вас последней посмотренной частью франшизы: он ставит точку и даёт, что называется, closure — чувство завершённости и примирения.

Напоследок не удержусь и процитирую по памяти одну из важных реплик, которую, пожалуй, можно отнести к любому персонажу, да и к любому из нас.

«Каждый рано или поздно терпит неудачу, когда пытается стать тем, кем должен стать. Настоящий герой — это тот, кому после этого хорошо удаётся быть тем, кто он есть».

Евгений Пекло

Выпускающий редактор

То, что я старательно и успешно избегал спойлеров, мне никак не помогло — фанатские теории и разборы трейлеров подобрались слишком близко к правде. Не сказать, что это портит просмотр, — в конце концов, источником сюрпризов становились конкретные перемены в персонажах и завихрения сюжета. Кино вышло исключительно эмоциональным — зал местами смеялся, местами аплодировал, а местами рыдал в голос.

Но «Война бесконечности» произвела на меня заметно большее впечатление. Она была куда смелее, показывала роскошного злодея и держала в напряжении от начала и до конца. Финал же «Финала» был примерно понятен уже на этапе, когда озвучили план героев. И может показаться, что продолжение отменяет все успехи третьих «Мстителей». Ну, частично, конечно, так и есть. Но только частично.

Например, у нас отбирают Таноса как величайшего злодея в истории киновселенной — создатели словно сообразили, что сделали его чересчур харизматичным, и внесли некоторые уточнения в его мотивацию. Титан, который был прямолинеен и беспристрастен, как антропоморфная карма, обзавёлся чертами классического суперзлодея — так что можем расходиться, второго Дарта Вейдера не случилось. Чёрт, я полностью разочаровался в этом парне: если бы успел обзавестись постером с ним, то сейчас бы уже пошёл его снимать!

Взамен «Финал» блестяще придает дополнительный смысл некоторым событиям предыдущего фильма — и, пожалуй, это более чем равноценный обмен. Именно это и должна делать вторая часть дилогии, — позволять по-новому взглянуть на первую. В паре фильмы работают прекрасно, и, пожалуй, их стоит рассматривать как единое произведение.

«Финал» отлично завершает текущие сюжетные ветки и остроумно развешивает ружья для новых фильмов — так сказать, обозначает пространство для конфликтов. Киновселенная будет жить дальше, многие любимые нами герои вернутся — но, наверное, такого знакового явления в истории кинокомиксов уже не будет. Поэтому ловите волну и успейте им насладиться! Бегите в кино, пересматривайте, обсуждайте. Изумляйтесь, негодуйте, затаивайте от напряжения дыхание. Подмечайте детали, сделанные специально для фанатов, рыдайте и смейтесь — вместе с вашим кинозалом, с нами, со всем сообществом.

Владислав Чирин

Автор

«Финал» трудно сравнивать с другими фильмами киновселенной, как и вообще с каким-либо кино. Завершить сюжет 22 фильмов — задача нетривиальная, ведь он не ограничивается Камнями бесконечности. Развязанными остались очень многие сюжетные узлы.

Авторы справляются с задачей изящно, даже для такого топорного приема как путешествие во времени используя то, что уже было в их фильмах. Главное, что они делают — задвигают на второй план спасение вселенной и выводят на первый оригинальный состав «Мстителей», их чувства, кризисы, потери и незакрытые гештальты.

Это работает, потому что «Финал» раз и навсегда расставляет акценты киновселенной. Это не про красочные бои и взрывы, а про семью, дружбу и людей в центре, которые, хоть и супергерои, очень хотели быть простыми и счастливыми и слишком многим пожертвовали ради других. Стэн Ли в своём последнем камео говорит о превосходстве любви над войной — это и есть магистральная мысль «Финала».

Но захватывающего экшена тут, конечно, тоже полно, а решающий бой можно и нужно пересматривать несколько раз. Фирменный юмор на месте, завезли и вау-моменты, от которых весь зал издавал восторженно-удивленное «О-о-о».

К фильму можно придраться за временные парадоксы (создатели явно подошли к вопросу вдумчиво и ответственно, но без противоречий в таких случаях не обходится никогда) и за то, что Танос и вполовину не так хорош, как в «Войне бесконечности».Но в целом «Финал» — это трехчасовой катарсис.

Несмотря на отсылки к будущему киновселенной, история, начатая в 2008 году, чувствуется полностью законченной. Однако фильм отчетливо дает понять: конец — это лишь начало пути.

Евгения Сафонова

Автор

После сеанса я услышала крик «кто-то пальто забыл». Что пальто моё, сообразила лишь за порогом зала, сдав 3D очки.

— С другой стороны, зачем мне пальто, — сказала я в пространство, сомнамбулой бредя обратно мимо очереди из зала, — если хочется просто пойти и умереть…

— Рано умирать, сегодня ещё «Игра Престолов»! — весело крикнули мне вслед.

Это оказался весомый аргумент, так что за пальто я всё-таки вернулась.

Прощаться с тем, что было с тобой десять лет, нелегко. В том числе поэтому на титрах я плакала — ведь это действительно конец тех Мстителей, которых мы знаем и любим. Пути почти всех персонажей из оригинального состава завершены. Пожалуй, это сделали настолько трогательно, органично и логично, насколько возможно. Не каждый получил то, что заслужил, но жизнь — несправедливая штука. Глупо было бы ожидать, что любимые супергерои смогут просто в полном составе отправиться на спокойную пенсию.

Новая лента Марвел снова виртуозно балансирует между драмой, экшеном и юмором. Тихое начало позволяет в полной мере проникнуться горечью поражения, болью людей, которые потеряли всё и выживают на осколках прежнего мира. Вот у них появляется надежда — и вскоре ты уже хохочешь в голос, когда Тор стращает школьника в игровом чате. Ещё немного — и вы всем залом аплодируете тонкой работе с отсылками к комиксам и предыдущим картинам киновселенной. В конце получаем полномасштабный экшен, когда все любимые герои наконец дерутся сообща и в полную силу, и хочется спросить только одно: где был весь этот размах в «Войне Бесконечности»?

Да, у фильма немало проблем. Временные парадоксы, которые достойны отдельной статьи. Танос, который из самого неоднозначного злодея вселенной Марвел превратился в ходячую банальность с девизом «уничтожу всё и всех» (хотя стиль и философское отношение к поражениям у него не отнимешь). Его личную арку из «Войны Бесконечности» просто аннулировали, как и арку Тора из его собственной трилогии: во что превратили бога грома, даже вспоминать не хочется. Не обошлось без типичных штампов путешествий во времени — вроде встречи с самим собой или болтовни с родителем, не подозревающим, что перед ним его будущий сын. В иные сюжетные дыры может спокойно пролететь звездолёт Безумного Титана.

Злую шутку играет и то, что при всех минусах «Войны Бесконечности» очень трудно переплюнуть по эмоциональному накалу тот самый финал, когда ты ещё долго сидишь и недоверчиво смотришь в экран в гробовой тишине.

И тем не менее «Финал» достойно заканчивает эпоху. Он подводит черту, суммирует два десятка фильмов франшизы, точными мазками завершает развитие персонажей и приводит их арки к логическому концу. «Старая гвардия» закончила свою партию — и, что особенно радует, почти без вмешательства «богов из машин» в лице Кэрол Дэнверс. Они победили своими силами, исправили всё тем самым отрядом, что вместе прошёл через огонь и воду, чтобы стать настоящей семьёй. И конец этой игры они исполнили красиво.

Наверное, это самую капельку меньше, чем многие, включая меня, надеялись получить. Но в том же время больше, чем могли бы.

P.S. Тони Старк, ты не просто Железный Человек: ты Настоящий Человек.