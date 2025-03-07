«В потерянных землях» — безжизненная экранизация Мартина, в которой плохо всё

В прокат вышла новая лента Пола У. С. Андерсона, съёмки которой завершились ещё два года назад. Это экранизация рассказа Джорджа Р. Р. Мартина о ведьме по имени Серая Элис и охотнике Бойсе, которые ищут оборотня в тех самых Потерянных землях. Сохранив канву истории Мартина, Андерсон умудрился испортить практически каждый другой аспект — и, возможно, снял один из худших своих фильмов. Как так получилось? Давайте разбираться.

Насколько плохим может быть кино? Где та грань, после которой зрители начинают убегать из зала? Кажется, вся карьера Пола У. С. Андерсона построена на том, чтобы исследовать границы дозволенного. Насколько фальшивым можно сделать CGI? Насколько рваным может быть монтаж? Нужны ли диалоги в принципе, или можно обойтись красивым лицом своей жены, играющей главную роль? «В потерянных землях» копает максимально глубоко — достаточно ли этого фильма, чтобы закончить карьеру безумного «гения»?

Всё начинается с фразы «Миру, который мы знали, пришёл конец». Но единственное, что мы знаем наверняка, — то, что эта фраза-клише обычно не предвещает ничего хорошего дальнейшему сценарию. Последняя надежда оставалась на то, что фильм вытянет оригинальная история — написанный в 1982 году рассказ маэстро Джорджа Р. Р. Мартина. Но увы, Потерянные земли — не то место, где можно на что-то надеяться.

Осторожно, спойлеры! Дальнейший текст содержит спойлеры к сюжету фильма «В потерянных землях».

В первой сцене фильма ведьму Серую Элис в исполнении Миллы Йовович собирается повесить некий постхристианский религиозный культ. К сожалению для его последователей, убить ведьму не так-то просто — и вскоре она невредимой возвращается домой. Почему она не сбежала, зная, что теперь за ней будет охотиться самая могущественная организация в этом мире? Да потому что сюжет ещё не запустился.

Чуть позже к Элис приходит Королева в сопровождении верного рыцаря Джерайса и озвучивает свою просьбу: ей нужна сила, которая позволит стать оборотнем-волком. Мы узнаем, что Серая Элис проклята — она не может никому отказать, но вся её помощь оборачивается против просящего. Тем не менее Королева бросает Элис мешочек с оплатой и удаляется. Но Джерайс, перед тем как уйти, платит ей за собственную просьбу — Королева не должна получить желаемое. И снова Элис вынуждена принять «заказ». В том, как развернутся события дальше и как ведьма выкрутится из этой щекотливой ситуации, и есть основная интрига фильма.

Чтобы выполнить просьбу Королевы, Серая Элис нанимает брутального охотника Бойса в исполнении Дэйва Батисты. И делает это самым предсказуемым способом, который только можно придумать для боевика в постапокалиптическом сеттинге, — обыгрывает его в карты. Теперь охотник вынужден стать её проводником в Потерянные земли, самый опасный регион этого мира. У них есть всего неделя до полнолуния, чтобы найти оборотня и завладеть его силой (объяснение, почему им нужно найти оборотня именно до полнолуния, настолько путано, насколько вообще возможно). Идти далеко — до самой Реки Черепов через Огненные поля и прочие препятствия, которые Андерсон регулярно показывает на стилизованной под фэнтези карте.

Двигаться они будут вдоль железной дороги — ведь так быстрее . На самом деле так нужно по сюжету, потому что религиозные фанатики преследуют Серую Элис на огромном поезде, который то несётся словно локомотив из фильма «Сквозь снег», то не может обогнать бегущую по рельсам Йовович.

По пути им встречаются несколько шаблонных персонажей второго плана (от одного в кадре останутся только ноги) и в целом ни одной оригинальной локации. Все они погребены под слоем блюра и очень плохой графики, сделанной в Unreal Engine. А фильтры, в которые окрашена картинка фильма, выглядели моветоном уже в «Хрониках мутантов» (2008).

Если вы хотите посмотреть боевик классом повыше, где религиозные фанатики преследуют главного героя, который, в свою очередь, разыскивает фэнтезийную нечисть, посмотрите «Пастыря» (2011) с Полом Беттани. Его 60-миллионный бюджет по крайней мере не заставит ваши глаза вытекать от двух часов чудовищной графики.

Магия, которая позволяла нам относиться к фильмам Пола Андерсона как к глупому, но увлекательному зрелищу, за последние пятнадцать лет улетучилась сквозь логические дыры и растворилась в невозможных для профессионального кино диалогах. Натужные попытки сценариста «Королевы славян» (2009) Константина Вернера сделать фильм весёлым разбиваются о дубовую игру актёров, которых и обвинять-то неловко, — ничто, даже харизма Батисты, не может перевести их диалоги хотя бы в разряд метамодерна.

А что же в первоисточнике?

Рассказ Джорджа Р. Р. Мартина «В потерянных землях» несколько раз издавали на русском языке, последний — в 2013 году в антологии «Путь волшебника». Фильм близко следует сюжетной линии оригинала, но дьявол кроется в деталях. Важнее всего то, что Константин Вернер и Пол У. С. Андерсон поменяли сеттинг с фэнтези на постапокалипсис. Если у Мартина оборотни, королевы, проклятия и жуткие монстры были оправданы миром, в котором происходят события, то фильм не утруждает себя объяснениями, откуда посреди развалин усреднённого американского «Лос-Анджелеса» возник Город под горой, где правит королева, почему в заброшенной атомной градирне обитают монстры и какая радиация породила оборотней. Нет в рассказе и никакого религиозного культа.

Многие логические неувязки фильма — например, почему Серой Элис вообще понадобилось брать с собой Бойса — в рассказе объяснены лучше. Разумеется, экшена у Мартина сильно меньше, поэтому Андерсон и Вернер вынуждены были наполнить путешествие ведьмы и охотника динамикой. Жаль, что каждое столкновение героев с опасностями не выдерживает проверки здравым смыслом, а монтажные склейки превращают местный экшен в шоу Бенни Хилла. А вот финальная битва в рассказе выглядит даже интереснее, но от неё отказались, очевидно, из-за небольшого бюджета.

В 2023 году, когда завершились съёмки фильма, Мартин написал в блоге: «Если боги будут благосклонны и “В потерянных землях” окажется хитом, тогда, возможно, нам всё-таки удастся рассказать о дальнейших приключениях Серой Элис». К сожалению, боги за что-то разгневались на Мартина и отдали его произведение в руки Пола У. С. Андерсона. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes сейчас завис в районе 20%, и это говорит нам, что Серая Элис навсегда останется «В потерянных землях».

Абсолютно все режиссёрские решения тянут «В потерянных землях» вниз. Андерсон извратил каждый аспект оригинала, а визуальную часть умудрился сделать едва ли не на уровне «Смертельной битвы», которая в июле этого года отпразднует тридцатилетие. Вы бы видели качество титров — это могло быть фишкой, если бы не всегдашняя серьёзность Пола У. С. Андерсона, с которой тот подходит к своим фильмам. Казалось, стоит дать любителю экранизаций видеоигр инструменты разработчиков, и он изобразит наконец сеттинг своей мечты. Но похоже, что уже поздно. «В потерянных землях» — потерянные для зрителя два часа жизни.

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