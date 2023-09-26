«Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов

В день рождения короля ужасов Стивена Кинга, 21 сентября, в российский прокат вышла документалка «Вселенная Стивена Кинга». В картине бельгийского документалиста Дафны Бевир режиссёры самых известных экранизаций книг Кинга рассказывают о том, почему его произведения столько лет продолжают привлекать к себе внимание.

King on Screen Жанр: ужасы

Режиссёр: Дафна Бевир

В ролях: Майк Флэнаган, Эми Ирвинг, Джеймс Каан, Фрэнк Дарабонт, Джеффри Деманн и другие

Премьерный показ: 24 сентября 2022 года (мировая премьера), 21 сентября 2023 года (российская премьера)

Продолжительность: 105 минут

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Если вспомнить, сколько адаптаций произведений Кинга вышло за последние сорок лет — а их наберётся несколько сотен! — то вопрос, зачем посвящать им целый документальный фильм, отпадает сам собой. Даже если вы не читали его книги, вы точно видели по ним кино — от «Кэрри» Брайана Де Пальмы до грядущего «Кладбища домашних животных: Кровные узы». Все они сняты с разным бюджетом в разных жанрах, стилистиках, временных рамках, но все их объединяет одно имя — Стивен Кинг.

В документальном фильме десяток известных режиссёров обсуждают, как создавались фильмы «Сияние», «Зелёная миля», «Мизери», «Оно» и другие, делятся воспоминаниями о камео, сыгранных самим Кингом, и рассуждают, какую роль он сыграл в их творчестве. На экране появляются Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля»), Майкл Флэнаган («Доктор Сон», «Игра Джералда»), Микаэль Хофстрём («1408»), Винченцо Натали («Высокая зелёная трава», сериал «Противостояние») и другие.

Многие открыли для себя Кинга через фильмы по его романам и рассказам — кто-то в детстве смотрел по телевизору «Лангольеров», кого-то напугал телефильм «Оно», третьи регулярно пересматривают «Останься со мной» и при этом могут не знать, кто автор оригинальной повести «Тело». Честно будет сказать, что и карьеру самого Кинга вывела на иной уровень именно экранизация. Кто знает, был бы он сейчас так известен, если бы за «Кэрри» не взялся Де Пальма и этот фильм не получил бы две номинации на Оскар?

Режиссёр Дафна Бевир начала знакомство с Кингом с «Сияния», одного из главных романов писателя. Она прочла его в десять лет, с тех пор влюбилась в Кинга и прочитала одну за одной все оставшиеся его книги. Идею документального фильма она вынашивала с 2019 года, но планам помешал ковид. Зато когда она разослала письма первым десяти режиссёрам и объяснила, о чём хочет с ними поговорить, — все десять сразу ответили «да».

Наверное, главной проблемой для Бевир стал монтаж фильма — у неё было огромное количество интервью про десятки фильмов и сериалов. Как решить, какие включить в фильм, а какие отправить в корзину? Стоит ли посвящать время тем фильмам, чьи режиссёры не смогли появиться в кадре? Бевир в одном из интервью рассказывала, что с каждым из режиссёров было записано примерно по два часа материала — представьте, сколько фактов, интересных для фанатов Кинга, осталось за кадром.

Между интервью режиссёров в начале и конце ленты есть художественные вставки, наполненные отсылками к произведениям Короля ужасов. Команда фильма снимала эти кадры не абы где, а в Бангоре, штат Мэн, где построили мини-вселенную Кинга, состоящую из одной улицы. Все актёры, мелькнувшие в этих вставках, ранее снимались в экранизациях Кинга. Те, кто не смог сыграть, записали свои голоса — в фильме можно услышать Джеймса Каана (Пол Шелдон из «Мизери») и Тима Карри (Пеннивайз из старой версии «Оно»).

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Отвечает ли фильм на вопрос «Почему все так любят экранизировать Кинга»? И да, и нет. Нужно посмотреть на лица людей в кадре, чтобы увидеть, с какой любовью они отзываются о его книгах и рассказах. Если сорок лет назад Кинга экранизировали свидетели его тогда ещё только зарождавшейся популярности, то сегодня права получают те, кто буквально вырос на поп-культуре, от которой мастер ужасов уже неотделим. Где в «Очень странных делах» заканчивается Кинг и начинается собственный почерк братьев Даффер? Кажется, они сами не смогут ответить, ведь Стивен Кинг у них, как и у нас, уже в ДНК.