    9
    Кино | Обзоры кино
    #документальное кино #история создания #Стивен Кинг

    «Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов

    26 сентября 2023
    Фото аватара
    26.09.2023
    11688
    3 минуты на чтение
    #документальное кино #история создания #Стивен Кинг
    «Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов 1

    В день рождения короля ужасов Стивена Кинга, 21 сентября, в российский прокат вышла документалка «Вселенная Стивена Кинга». В картине бельгийского документалиста Дафны Бевир режиссёры самых известных экранизаций книг Кинга рассказывают о том, почему его произведения столько лет продолжают привлекать к себе внимание.

    King on Screen

    Жанр: ужасы
    Режиссёр: Дафна Бевир
    В ролях: Майк Флэнаган, Эми Ирвинг, Джеймс Каан, Фрэнк Дарабонт, Джеффри Деманн и другие
    Премьерный показ: 24 сентября 2022 года (мировая премьера), 21 сентября 2023 года (российская премьера)
    Продолжительность: 105 минут
    Похоже на: Cursed Films, History of Horror

    Если вспомнить, сколько адаптаций произведений Кинга вышло за последние сорок лет — а их наберётся несколько сотен! — то вопрос, зачем посвящать им целый документальный фильм, отпадает сам собой. Даже если вы не читали его книги, вы точно видели по ним кино — от «Кэрри» Брайана Де Пальмы до грядущего «Кладбища домашних животных: Кровные узы». Все они сняты с разным бюджетом в разных жанрах, стилистиках, временных рамках, но все их объединяет одно имя — Стивен Кинг.

    В документальном фильме десяток известных режиссёров обсуждают, как создавались фильмы «Сияние», «Зелёная миля», «Мизери», «Оно» и другие, делятся воспоминаниями о камео, сыгранных самим Кингом, и рассуждают, какую роль он сыграл в их творчестве. На экране появляются Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля»), Майкл Флэнаган («Доктор Сон», «Игра Джералда»), Микаэль Хофстрём («1408»), Винченцо Натали («Высокая зелёная трава», сериал «Противостояние») и другие. 

    «Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов 3

    Фрэнк Дарабонт

     

    Многие открыли для себя Кинга через фильмы по его романам и рассказам — кто-то в детстве смотрел по телевизору «Лангольеров», кого-то напугал телефильм «Оно», третьи регулярно пересматривают «Останься со мной» и при этом могут не знать, кто автор оригинальной повести «Тело». Честно будет сказать, что и карьеру самого Кинга вывела на иной уровень именно экранизация. Кто знает, был бы он сейчас так известен, если бы за «Кэрри» не взялся Де Пальма и этот фильм не получил бы две номинации на Оскар?

    Режиссёр Дафна Бевир начала знакомство с Кингом с «Сияния», одного из главных романов писателя. Она прочла его в десять лет, с тех пор влюбилась в Кинга и прочитала одну за одной все оставшиеся его книги. Идею документального фильма она вынашивала с 2019 года, но планам помешал ковид. Зато когда она разослала письма первым десяти режиссёрам и объяснила, о чём хочет с ними поговорить, — все десять сразу ответили «да». 

    «Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов 4

    Наверное, главной проблемой для Бевир стал монтаж фильма — у неё было огромное количество интервью про десятки фильмов и сериалов. Как решить, какие включить в фильм, а какие отправить в корзину? Стоит ли посвящать время тем фильмам, чьи режиссёры не смогли появиться в кадре? Бевир в одном из интервью рассказывала, что с каждым из режиссёров было записано примерно по два часа материала — представьте, сколько фактов, интересных для фанатов Кинга, осталось за кадром.

    Между интервью режиссёров в начале и конце ленты есть художественные вставки, наполненные отсылками к произведениям Короля ужасов. Команда фильма снимала эти кадры не абы где, а в Бангоре, штат Мэн, где построили мини-вселенную Кинга, состоящую из одной улицы. Все актёры, мелькнувшие в этих вставках, ранее снимались в экранизациях Кинга. Те, кто не смог сыграть, записали свои голоса — в фильме можно услышать Джеймса Каана (Пол Шелдон из «Мизери») и Тима Карри (Пеннивайз из старой версии «Оно»). 

    «Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов

    * * *

    Отвечает ли фильм на вопрос «Почему все так любят экранизировать Кинга»? И да, и нет. Нужно посмотреть на лица людей в кадре, чтобы увидеть, с какой любовью они отзываются о его книгах и рассказах. Если сорок лет назад Кинга экранизировали свидетели его тогда ещё только зарождавшейся популярности, то сегодня права получают те, кто буквально вырос на поп-культуре, от которой мастер ужасов уже неотделим. Где в «Очень странных делах» заканчивается Кинг и начинается собственный почерк братьев Даффер? Кажется, они сами не смогут ответить, ведь Стивен Кинг у них, как и у нас, уже в ДНК.

    «Вселенная Стивена Кинга»: фильм о фильмах по Королю ужасов 5
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Журналист, писатель. Исследую странные новые миры внутри фильмов, сериалов и книг.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Стивен Кинг
    Книги Стивена Кинга — это одна вселенная
    Cosmic Encounter: трудный путь культовой настольной игры 5
    Cosmic Encounter: трудный путь культовой настольной игры
    Черновики «Пробуждения Силы»: что вошло в финальную версию? 1
    Черновики «Пробуждения Силы»: что вошло в финальную версию?

    Статьи

    «Призраки в Венеции» — Пуаро против мистики 1
    0
    23697
    Призраки в Венеции: Пуаро против мистики

    В «Призраках в Венеции» Кеннет Брана попытался скрестить рациональный детектив про Эркюля Пуаро с мистикой о привидениях.

    Комикс: Матрица: Вопрос на засыпку
    0
    32077
    Комикс: Матрица: Вопрос на засыпку

    «Я что-то не понял, кто кого победил?!»

    The Lord of the Rings Online: история самого профессионального фанфика. Часть первая 29
    0
    73224
    The Lord of the Rings Online: история самого профессионального фанфика. Часть вторая

    Как развивалась игра? Из-за чего случился массовый отток пользователей? Как игра будет конкурировать с проектом Amazon? И с чего начать, если захочется поиграть?

    Комикс: Космическая опера 2
    0
    103457
    Комикс: Космическая опера

    И правда, что смотреть жителям мира, где сама жизнь — шоу?

    Брайан Стейвли «Присягнувшая Черепу». Путь жрицы смерти
    0
    144610
    Брайан Стейвли «Присягнувшая Черепу». Путь жрицы смерти

    Фэнтезийная авантюра из мира «Хроник Нетёсанного трона»

    «Последнее путешествие “Деметра”» — самый скучный фильм о Дракуле 4
    0
    211207
    «Последнее путешествие “Деметра”» — самый скучный фильм о Дракуле

    После полноценного фильма о том, как граф Дракула путешествует на корабле, ждем спин-оффы «Дракула покупает дом в Лондоне» и «Выходные Дракулы».

    Черновик 1047
    0
    264324
    Комикс: Свой среди чужих

    Осторожно, папа, вдруг он и биологами питается!

    The Lord of the Rings Online: история самого профессионального фанфика. Часть первая 34
    0
    271088
    The Lord of the Rings Online: история самого профессионального фанфика. Часть первая

    Поклонники вселенной Толкина и «Властелина Колец Онлайн» признаются в любви к игре и рассказывают, как разработчики игры боролись за неприкосновенность мира и «женили» мифологию с MMO-механиками.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить