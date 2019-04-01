Мир фантастики №187 (апрель 2019)

В апрельском номере «Мира фантастики» много всего… боевого! Огромные боевые роботы из BattleTech, боевые (и не только) экзоскелеты, боевая принцесса Навсикая, ещё более боевой Данте с друзьями и всей вселенной Devil May Cry в придачу и даже культовая браузерка
Боевой «Бойцовский клуб»!
В номере
- Кинопутешествие мумии: как культовый монстр появился на экранах и как он менялся с годами
- Вселенная BattleTech: откуда взялись и за что сражались гигантские боевые роботы
- Максу фон Сюдову — 90! От шахмат со Смертью до «Звёздных войн» и «Игры престолов»
- Экзоскелеты в реальности: далеко ли до появления Железного человека?
- История «Навсикаи из Долины Ветров»: в каких муках рождался шедевр Миядзаки и что там было в манге
- Краткая история пилотируемой космонавтики: на чём и зачем люди летали в космос
- Галерея: Томаш Йендрушек. Знакомимся со знаменитым польским художником, нарисовавшим сотню карточек MTG.
А также:
Интервью с живым классиком польской интеллектуальной фантастики Яцеком Дукаем • книжная серия BattleTech • рецензии на новые книги Генри Лайона Олди, Ольги Громыко, Екатерины Соболь, Марии Семёновой, Яцека Дукая и других • обзоры настольных игр «Битва за Рокуган», «Сумеречная борьба» и «Кланк! Подземное приключение» • рассказы-финалисты конкурса «фантЛабораторная работа» • комикс Александра Ремизова • и многое другое
Иллюстрация на обложке: The Topps Company
Где купить?
В продаже с 12 апреля.
Следующий номер выйдет 13 мая (спецвыпуск) и 27 мая (обычный номер).
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