Мир фантастики №187 (апрель 2019)

В апрельском номере «Мира фантастики» много всего… боевого! Огромные боевые роботы из BattleTech, боевые (и не только) экзоскелеты, боевая принцесса Навсикая, ещё более боевой Данте с друзьями и всей вселенной Devil May Cry в придачу и даже культовая браузерка Боевой «Бойцовский клуб»!

В номере

  • Кинопутешествие мумии: как культовый монстр появился на экранах и как он менялся с годами
  • Вселенная BattleTech: откуда взялись и за что сражались гигантские боевые роботы
  • Максу фон Сюдову — 90! От шахмат со Смертью до «Звёздных войн» и «Игры престолов»
  • Экзоскелеты в реальности: далеко ли до появления Железного человека?
  • История «Навсикаи из Долины Ветров»: в каких муках рождался шедевр Миядзаки и что там было в манге
  • Краткая история пилотируемой космонавтики: на чём и зачем люди летали в космос
  • Галерея: Томаш Йендрушек. Знакомимся со знаменитым польским художником, нарисовавшим сотню карточек MTG.

А также:

Интервью с живым классиком польской интеллектуальной фантастики Яцеком Дукаем • книжная серия BattleTech • рецензии на новые книги Генри Лайона Олди, Ольги Громыко, Екатерины Соболь, Марии Семёновой, Яцека Дукая и других • обзоры настольных игр «Битва за Рокуган», «Сумеречная борьба» и «Кланк! Подземное приключение» • рассказы-финалисты конкурса «фантЛабораторная работа» • комикс Александра Ремизова • и многое другое

Иллюстрация на обложке: The Topps Company

Где купить?

Список магазинов

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World и распространяется через партнёров издательства. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей без учёта доставки. Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

  • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Все деньги пойдут на поддержку проекта. Всего в России более 80 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый-добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы покупали журнал в нём раньше, вы его помните — в нём есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
    Важно! Подписка делится теперь на 4, 8 и 12 месяцев. Каждый блок в 4 месяца включает в себя 3 обычных журнала (112 страниц) и 1 спецвыпуск в твёрдой обложке (176 страниц). В месяц, когда выходит спецвыпуск, обычного журнала нет.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес».
  • Интернет-магазин настольных игр «Единорог».
  • Интернет-магазин настольных игр «Igrotime».
  • Интернет-магазин настольных игр «House Game».
  • Список (включая розничные точки) будет пополняться.
  • Мы планируем вернуться в каталоги почтовой подписки в 2020 году. Пока доступна подписка через Journalshop. Скоро мы вернём подписку через некоторые подписные агентства, а также добавим возможность подписаться через сайт Hobby Games.
  • Цифровые версии в данный момент недоступны. Вопрос об их возвращении не решён.

Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

В продаже с 12 апреля.
Следующий номер выйдет 13 мая (спецвыпуск) и 27 мая (обычный номер).

Какой такой спецвыпуск?

Майский «Мир фантастики» будет не похож на привычный вам журнал. Это будет, по сути, полноценная книга — толстая, в твёрдой обложке, на более плотной бумаге и с другим содержанием. Для спецвыпусков мы решили ввести отдельную нумерацию, поэтому «Мир фантастики» за май 2019 года станет первым номером — и далеко не последним.

Этот спецвыпуск мы решили посвятить главному вопросу, который волнует наших читателей: «Что почитать из фантастики?» Недаром список лучших книг, составленный ещё в 2008 году, остаётся самым популярным материалом сайта. Но мы, конечно, не ограничимся простым топом — практически к каждой книге мы приложим дополнительные материалы: мнения экспертов, отрывки из интервью с писателями, интересные факты о вселенных и многое другое. В общем, будет интересно! Не пропустите.

Кроме того, одновременно с майским спецвыпуском выйдет сборник комиксов Александра Ремизова, публиковавшихся в «Мире фантастики» на протяжении 15 лет. Кстати, читатели, которые подписались на год на CrowdRepublic, получат его бесплатно вместе с майским номером. Но и остальные смогут купить эту книгу — там же, где продаётся журнал.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Мир фантастики №187 (апрель 2019) 7
Спецматериал
4 Путеводитель по фильмам о Мумии
Как забинтованный монстр пробрался на экраны

Врата миров
12 Миры
Вселенная BattleTech
Феодализм, космическая экспансия и огромные боевые роботы

Мир фантастики №187 (апрель 2019)
Книжный ряд
20 Рецензии на книги
Генри Лайон Олди «Сын ветра» • Ольга Громыко «Киборг и его лесник» • Екатерина Соболь «Анима. Золотой стриж» • Яцек Дукай «Идеальное несовершенство» • Стивен Дональдсон «Седьмая казнь» и другие книги

34 Контакт
Интервью с Яцеком Дукаем
Автор «Иных песен», «Идеального несовершенства» и других очень умных книг

Мир фантастики №187 (апрель 2019) 3 39 Сериал
Книги о вселенной BattleTech
Вспоминаем книжный цикл, который скоро вернётся в Россию

Видеодром
44 Персона
90 лет Максу фон Сюдову
Христос, злодей из бондианы, наставник Довакина и ещё полторы сотни ролей

50 Аниме
История «Навсикаи из Долины Ветров»
Как манга Миядзаки превратилась в его magnum opus

Мир фантастики №187 (апрель 2019) 1
Игровой клуб
56 История хита
Браузерный «Бойцовский клуб»
Вспоминаем легенду Рунета по просьбе нашего читателя

62 Сериал
Данте, Вергилий и вселенная Devil May Cry
Они не сочиняют стихи — они убивают демонов и едят пиццу!

70 Лучшие настольные игры
«Сумеречная борьба»: варгейм о политическом противостоянии США и СССР • «Битва за Рокуган»: «Игра престолов» в средневековой фэнтезийной Японии • «Кланк! Подземное приключение»: игра, в которой главное — не шуметь

Машина времени
76 Космос
Развитие пилотируемой космонавтики
На чём человек покорял безбрежную пустоту?

Мир фантастики №187 (апрель 2019) 4 80 Назад в будущее
Как и зачем создают экзоскелеты
От военных прототипов к гражданским и медицинским

Фан
86 Художник
Томаш Йендрушек
Он иллюстрировал и «Властелина колец», и «Звёздные войны», и MTG

Мир фантастики №187 (апрель 2019) 2 94 Контакт
Тобиас Заммет
Интервью с создателем, лидером, композитором, автором всех песен и главным вокалистом Avantasia

98 Рассказы
Полина Кузаева «Эви поднимается»: Можно ли отказаться от бессмертия из простого упорства? • Дмитрий Сошников «Проповедник»: кто он такой и зачем пришёл в логово бандитов нести Слово?

108 Рассказы
Очередная порция «Вареников» от членов КЛФ «Притяжение»

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Хрононавты и копирайт»
Зарисовка из возможного ближайшего будущего

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