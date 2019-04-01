Мир фантастики №187 (апрель 2019)

Какой такой спецвыпуск?

Майский «Мир фантастики» будет не похож на привычный вам журнал. Это будет, по сути, полноценная книга — толстая, в твёрдой обложке, на более плотной бумаге и с другим содержанием. Для спецвыпусков мы решили ввести отдельную нумерацию, поэтому «Мир фантастики» за май 2019 года станет первым номером — и далеко не последним.

Этот спецвыпуск мы решили посвятить главному вопросу, который волнует наших читателей: «Что почитать из фантастики?» Недаром список лучших книг, составленный ещё в 2008 году, остаётся самым популярным материалом сайта. Но мы, конечно, не ограничимся простым топом — практически к каждой книге мы приложим дополнительные материалы: мнения экспертов, отрывки из интервью с писателями, интересные факты о вселенных и многое другое. В общем, будет интересно! Не пропустите.

Кроме того, одновременно с майским спецвыпуском выйдет сборник комиксов Александра Ремизова, публиковавшихся в «Мире фантастики» на протяжении 15 лет. Кстати, читатели, которые подписались на год на CrowdRepublic, получат его бесплатно вместе с майским номером. Но и остальные смогут купить эту книгу — там же, где продаётся журнал.