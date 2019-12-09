Мир фантастики №193 (декабрь 2019)

1
Слово главного редактора
4
80 микроисторий к 80-летию Муркока
Таинственная рукопись, попавшая в редакцию
Осторожнее! В этой статье много букв, ностальгии и чёрно-белых фотографий. А ещё — любви. Любви к личности и творчеству Майкла Муркока.
18
Империя надежды
Как Disney перезапустили «Звёздные войны»
Сага о Скайуокерах завершается, а с ней и первый этап в новейшей истории далёкой-далёкой галактики — истории, написанной под крылом студии Disney. Подводим итоги этого этапа.
26
Доска позора
10 самых раздражающих помощников
Герой не может странствовать в одиночку — кто-то должен помогать ему в подвигах. Но порой бывает, что помощник достался не ахти. Вспоминаем десять самых раздражающих сайдкиков: от Джа-Джа Бинкса до щенка Скрэппи-Ду.
30
Рецензии на книги
Макс Фрай
«Так берегись» • Джо Аберкромби
«Немного ненависти» • Джаспер Ффорде
«Ранняя пташка» • Ричард Морган
«Рыночные силы» • Роберт М. Вегнер
«Каждая мёртвая мечта» и другие книги.
45
Контакт
Майкл Муркок
Создателю Мультивселенной, Вечного Воителя и теории Хаоса исполняется 80 лет. По такому случаю Николай Караев слетал в Париж и пообщался с мифологичнейшим фантастом нашего смутного времени.
52
Манга
25 лет «Акире»
Даже те, кто не интересуется японской культурой, хоть раз в жизни слышали о манге Кацухиро Отомо «Акира» — одном из столпов японской фантастики. Разбираемся, как японский комикс о Токио будущего, подростках-байкерах и телепатах навсегда изменил образ киберпанка в фантастике.
56
Контакт
Алекси Нэм
Сценарист и художник Алекси Нэм хорошо известен во Франции: придуманный им незадачливый пёс Грабуйон стал героем мультсериала и даже попал на почтовые марки. Этой осенью художник посетил московский Comic Con, и МирФ воспользовался случаем, чтобы поговорить с ним о европейской школе комикса и русских сказках.
60
Киношедевры
20 лет «Зелёной миле»
10 декабря 1999 года вышел фильм, который считается самой точной экранизацией Стивена Кинга. Чтобы звёзды встали нужным образом и «Зелёная миля» вышла в прокат, её создателям пришлось пройти не одну милю. К счастью, в конце их ждал не электрический стул, а триумф и многолетнее признание.
66
Мнение
Как мейнстрим испортил кинофантастику
Острая статья от Елены Кушнир об истории кинематографа, который, по её мнению, свернул куда-то не туда.
74
Ретроспектива
Игры про джедаев и ситхов
По случаю выхода Star Wars Jedi: Fallen Order мы решили вспомнить о других играх по «Звёдным войнам». В центре внимания — экшены и ролевые игры, где герои могут сражаться световыми мечами и использовать Силу против врагов.
84
Ретроспектива
Настольные игры по «Звёздным войнам»
Выбор современных настолок, так или иначе связанных с сагой, поистине огромен. Мы взяли на себя ответственность сделать путеводитель по самым примечательным играм о далёкой-далёкой галактике.
70
Обзор
«Ужас Аркхэма. Третья редакция»
Разбираемся, чего ждать от третьей редакции «Ужаса Аркхэма» и кому она подойдёт.
98
Назад в будущее
Гонзо-размышление о еде будущего
Мы то, что мы едим. И чем же мы станем лет эдак через двести?
104
Репортаж
Какая сувенирка ждёт поклонников «Звёздных войн»
По приглашению Disney мы посетили лондонскую студию Pinewood, где были представлены новые товары по «Звёздным войнам».
106
Рассказ
Александра Давыдова, Юрий Некрасов «Три карата»
Ты не поверишь! Всего два простых ингредиента сделают тебя бессмертным…
110
Рассказы
Миниатюры
Очередная порция «Вареников» от КЛФ «Притяжение».
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Самый-самый последний джедай»
Судьбу галактики всегда может решить кто-то другой.
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