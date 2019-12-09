Мир фантастики №193 (декабрь 2019)

Этот номер «Мира фантастики» посвящён IX эпизоду «Звёздных войн» и восьмидесятилетию Майкла Муркока. Мы подводим итоги первой фазы Star Wars в эпоху Disney, рассказываем о настолках, видеоиграх и сувенирах из далёкой-далёкой галактики. А заодно общаемся с создателем Вечного Воителя и изучаем таинственную рукопись, подброшенную в редакцию.

В номере

Изменение Силы: как Disney перевернули далёкую-далёкую галактику

как Disney перевернули далёкую-далёкую галактику Майклу Муркоку — 80! 80 микроисторий о жизни, Мультивселенной и всём таком

80 микроисторий о жизни, Мультивселенной и всём таком ЗАТКНИТЕСЬ УЖЕ! Топ-10 раздражающих спутников героев

Топ-10 раздражающих спутников героев Ты то, что ты ешь. Размышления о еде будущего

Размышления о еде будущего Путь в один конец. Как снималась «Зелёная миля»

А также:

интервью с Майклом Муркоком • рецензии на новые книги Макса Фрая, Джо Аберкромби, Джаспера Ффорде, Роберта М. Вегнера и других • беседа с художником Алекси Нэмом • почему кино перестаёт быть искусством • игры, в которых можно стать джедаем или ситхом • настолки по вселенной «Звёздных войн» • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё

Иллюстрация на обложке: «Звёздные Войны. Скайуокер. Восход» / Lucasfilm

В каждый номер вложен бустер коллекционной карточной игры «Star Wars: Destiny. Душа восстания». Среди героев игры — Дарт Вейдер, Джин Эрсо, Чиррута Имве, Мон Мотма и другие. Вся коллекция состоит из 160 уникальных карт. В каждом бустере — пять случайных карт и специальный кубик. Среди карт вы найдёте три обычных, одну необычную и одну редкую или легендарную (с ней будет связан приложенный кубик).

Где купить?

Список магазинов С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.

Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».

Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.

Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети. Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину». Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен. Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.

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Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

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В продаже с 16 декабря.

Следующий номер выйдет 16 января.