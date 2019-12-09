Мир фантастики №193 (декабрь 2019)

Журнал

Этот номер «Мира фантастики» посвящён IX эпизоду «Звёздных войн» и восьмидесятилетию Майкла Муркока. Мы подводим итоги первой фазы Star Wars в эпоху Disney, рассказываем о настолках, видеоиграх и сувенирах из далёкой-далёкой галактики. А заодно общаемся с создателем Вечного Воителя и изучаем таинственную рукопись, подброшенную в редакцию.

Мир фантастики №193 (декабрь 2019) 5

В номере

  • Изменение Силы: как Disney перевернули далёкую-далёкую галактику
  • Майклу Муркоку — 80! 80 микроисторий о жизни, Мультивселенной и всём таком
  • ЗАТКНИТЕСЬ УЖЕ! Топ-10 раздражающих спутников героев
  • Ты то, что ты ешь. Размышления о еде будущего
  • Путь в один конец. Как снималась «Зелёная миля»

А также:

интервью с Майклом Муркоком • рецензии на новые книги Макса Фрая, Джо Аберкромби, Джаспера Ффорде, Роберта М. Вегнера и других • беседа с художником Алекси Нэмом • почему кино перестаёт быть искусством • игры, в которых можно стать джедаем или ситхом • настолки по вселенной «Звёздных войн» • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё

Иллюстрация на обложке: «Звёздные Войны. Скайуокер. Восход» / Lucasfilm

Star Wars: Destiny. Душа восстания

В каждый номер вложен бустер коллекционной карточной игры «Star Wars: Destiny. Душа восстания». Среди героев игры — Дарт Вейдер, Джин Эрсо, Чиррута Имве, Мон Мотма и другие. Вся коллекция состоит из 160 уникальных карт. В каждом бустере — пять случайных карт и специальный кубик. Среди карт вы найдёте три обычных, одну необычную и одну редкую или легендарную (с ней будет связан приложенный кубик).

Где купить?

Список магазинов

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

  • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
  • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Подписка на первое полугодие 2020 года доступна в почтовом каталоге «Пресса России» (индекс Е11802). Подписка в каталогах «Роспечать» и «Почта России» появится во втором полугодии 2020 года. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru
  • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
  • Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

Полный список

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Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

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В продаже с 16 декабря.
Следующий номер выйдет 16 января.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Мир фантастики №193 (декабрь 2019) 7
Спецматериалы
4 80 микроисторий к 80-летию Муркока
Таинственная рукопись, попавшая в редакцию
Осторожнее! В этой статье много букв, ностальгии и чёрно-белых фотографий. А ещё — любви. Любви к личности и творчеству Майкла Муркока.

18 Империя надежды
Как Disney перезапустили «Звёздные войны»
Сага о Скайуокерах завершается, а с ней и первый этап в новейшей истории далёкой-далёкой галактики — истории, написанной под крылом студии Disney. Подводим итоги этого этапа.

Мир фантастики №193 (декабрь 2019)
Врата миров
26 Доска позора
10 самых раздражающих помощников
Герой не может странствовать в одиночку — кто-то должен помогать ему в подвигах. Но порой бывает, что помощник достался не ахти. Вспоминаем десять самых раздражающих сайдкиков: от Джа-Джа Бинкса до щенка Скрэппи-Ду.

Книжный ряд
30 Рецензии на книги
Макс Фрай «Так берегись» • Джо Аберкромби «Немного ненависти» • Джаспер Ффорде «Ранняя пташка» • Ричард Морган «Рыночные силы» • Роберт М. Вегнер «Каждая мёртвая мечта» и другие книги.

45 Контакт
Майкл Муркок
Создателю Мультивселенной, Вечного Воителя и теории Хаоса исполняется 80 лет. По такому случаю Николай Караев слетал в Париж и пообщался с мифологичнейшим фантастом нашего смутного времени.

Комиксы
52 Манга
25 лет «Акире»
Даже те, кто не интересуется японской культурой, хоть раз в жизни слышали о манге Кацухиро Отомо «Акира» — одном из столпов японской фантастики. Разбираемся, как японский комикс о Токио будущего, подростках-байкерах и телепатах навсегда изменил образ киберпанка в фантастике.

56 Контакт
Алекси Нэм
Сценарист и художник Алекси Нэм хорошо известен во Франции: придуманный им незадачливый пёс Грабуйон стал героем мультсериала и даже попал на почтовые марки. Этой осенью художник посетил московский Comic Con, и МирФ воспользовался случаем, чтобы поговорить с ним о европейской школе комикса и русских сказках.

Видеодром
60 Киношедевры
20 лет «Зелёной миле»
10 декабря 1999 года вышел фильм, который считается самой точной экранизацией Стивена Кинга. Чтобы звёзды встали нужным образом и «Зелёная миля» вышла в прокат, её создателям пришлось пройти не одну милю. К счастью, в конце их ждал не электрический стул, а триумф и многолетнее признание.

Мир фантастики №193 (декабрь 2019) 1 66 Мнение
Как мейнстрим испортил кинофантастику
Острая статья от Елены Кушнир об истории кинематографа, который, по её мнению, свернул куда-то не туда.

Игровой клуб
74 Ретроспектива
Игры про джедаев и ситхов
По случаю выхода Star Wars Jedi: Fallen Order мы решили вспомнить о других играх по «Звёдным войнам». В центре внимания — экшены и ролевые игры, где герои могут сражаться световыми мечами и использовать Силу против врагов.

Мир фантастики №193 (декабрь 2019) 2 84 Ретроспектива
Настольные игры по «Звёздным войнам»
Выбор современных настолок, так или иначе связанных с сагой, поистине огромен. Мы взяли на себя ответственность сделать путеводитель по самым примечательным играм о далёкой-далёкой галактике.

Мир фантастики №193 (декабрь 2019) 3 70 Обзор
«Ужас Аркхэма. Третья редакция»
Разбираемся, чего ждать от третьей редакции «Ужаса Аркхэма» и кому она подойдёт.

Машина времени
98 Назад в будущее
Гонзо-размышление о еде будущего
Мы то, что мы едим. И чем же мы станем лет эдак через двести?

Мир фантастики №193 (декабрь 2019) 4
Фан
104 Репортаж
Какая сувенирка ждёт поклонников «Звёздных войн»
По приглашению Disney мы посетили лондонскую студию Pinewood, где были представлены новые товары по «Звёздным войнам».

106 Рассказ
Александра Давыдова, Юрий Некрасов «Три карата»
Ты не поверишь! Всего два простых ингредиента сделают тебя бессмертным…

110 Рассказы
Миниатюры
Очередная порция «Вареников» от КЛФ «Притяжение».

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Самый-самый последний джедай»
Судьбу галактики всегда может решить кто-то другой.

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