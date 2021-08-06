Мир фантастики №213 (август 2021)

Очередной летний номер «Мира фантастики» неожиданно получился слегка пугающим. Судите сами: рассказываем о культовой, жестокой и мрачной манге «Берсерк» недавно скончавшегося Кэнтаро Миуры, обсуждаем знаменитых лидеров культов в реальности и фантастике, учимся нагонять саспенс на мастер-классе у Марины и Сергея Дяченко, вспоминаем комикс «Долгий Хэллоуин», узнаем много нового о пугающих осьминогах и разглядываем жутковатые работы Юрия Хилла. Так что, если не боитесь — приятного чтения!
В номере
- Ёко Таро и его неизвестные работы.
- Фэнтези плаща и шпаги как жанр.
- Какими современные творцы видят лидеров культов?
- «Долгий Хэллоуин» — комикс, где Бэтмен действительно детектив!
- Что нам могут рассказать о космосе метеориты?
А также:
рецензии на книги Генри Лайона Олди, Джаспера Ффорде, Шеннон Чакраборти, Яны Летт и других • Кэнтаро Миура и его манга «Берсерк» • интервью Майкла Дж. Салливана • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: BERSERK © Kentaro Miura 1990 / HAKUSENSHA, INC.
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С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
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Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
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- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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Индекс в каталоге 46452.
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В продаже с 13 августа.
Следующий номер выйдет 10 сентября.
Тёмный шедевр
Шестого мая 2021 года умер Кэнтаро Миура, подаривший нам легендарную мангу «Берсерк». Это сложная, многогранная и уникальная вещь, судьба которой теперь повисла в печальной неопределённости. Чтобы почтить память выдающегося мангаки, вспоминаем «Берсерка» во всём его мрачном величии.
Фэнтези плаща и шпаги
Если в формуле классического фэнтези заменить рыцаря на капитана королевских мушкетёров, злодея — на хитроумного кардинала, доспехи — на плащ и чёрную маску, меч — на шпагу, ну а Средневековье — на Галантный век, то мы получим фэнтези плаща и шпаги — молодой и дерзкий жанр, набирающий всё большую популярность. Особенно среди тех, кто вырос на романах Александра Дюма. 22 Фантастические профессии
Лидеры культов в реальности и фантастике
Вспоминаем лорда Саммерайла, дьякона Блэкфайра, Кая Андерсона и других ярких властителей душ из фантастики и разбираемся, почему они именно такие.
Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 2. Всё бывает» • Яна Летт «Отсутствие Анны» • Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце» • Джаспер Ффорде «Вечный кролик» • Шеннон А. Чакраборти «Золотая империя» и другие книги. 46 Мастер-класс
Как создать напряжение в тексте
Марина и Сергей Дяченко рассказывают, что такое саспенс, из чего он состоит и как нужно нагонять его на читателя. 54 Контакт
Беседа с Майклом Дж. Салливаном
Поговорили с автором цикла о Рийрии о его героях, самиздате, долгом пути в литературу, состоянии книжного рынка в США и планах на будущее.
Почему «Долгий Хэллоуин» — один из лучших комиксов о Бэтмене
Комикс «Долгий Хэллоуин» сценариста Джефа Лоэба и художника Тима Сэйла, вне всяких сомнений, принадлежит к золотому фонду историй про Бэтмена. В 2021 году увидела свет анимационная экранизация «Долгого Хэллоуина», и в честь её выхода мы решили вспомнить оригинальный комикс, который и спустя четверть века читается с огромным интересом.
Как снимали «Побег из Нью-Йорка» и «Побег из Лос-Анджелеса»
В этом году «Побегу из Нью-Йорка» исполняется 40 лет, а его приквелу под названием «Побег из Лос-Анджелеса» — 25. По случаю двойного юбилея рассказываем, как создавались ленты о Змее Плискине в исполнении Курта Рассела и какая судьба их постигла.
Неизвестные проекты Ёко Таро
Если мы говорим о Ёко Таро, то всегда вспоминаем NieR. Чуть более подкованные игроки припомнят ещё трилогию Drakengard. Об остальных же проектах культового гейм-дизайнера не помнит, кажется, вообще никто. Одна из первых его игр, Phase Paradox, даже не внесена во многие базы данных. Его манга Kimi Shi ni Tamou Koto Nakare официально не выходила ни на одном языке, кроме японского. Мобильная Demons’ Score отключена от серверов и недоступна для игры, у её прохождения меньше тысячи просмотров на YouTube. А ведь эти и другие проекты представляют немалый интерес для ценителей его творчества!
Что даёт науке изучение метеоритов?
Учёные связывают большие надежды с метеоритами, состоящими из лунного или марсианского вещества. Исследуя их, можно получить информацию о близких к нам небесных телах, не организуя дорогостоящих космических миссий. Однако сначала нужно доказать, что метеориты действительно прилетели оттуда. 86 Эволюция
Насколько развит интеллект головоногих
Осьминоги и кальмары демонстрируют исключительную сообразительность, граничащую с разумностью, а некоторые свойства их нервной системы необычны и удивительны. Так что современным учёным известно о двужаберных?
Юрий Хилл
Киевлянин Юрий Хилл рисует жутких безликих персонажей в макабрических декорациях. Мы поговорили с Юрием о секретах создания рисованной жути, о влиянии Лавкрафта и Кинга на его творчество, а заодно и о буднях офисного художника-самоучки. 014 Рассказ
Наталия Зотова «Хозяева жизни»
Постапокалиптический российский быт — с поиском лута, меновой торговлей и стрельбой. Пронзительное произведение о том, что любое, даже постапокалиптическое будущее — в руках у детей. 112 Зона комикса
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Так кто же всё-таки самое умное существо на Земле?
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