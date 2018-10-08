Вчера стало известно, что наш издательский дом решил прекратить выпуск бумажной «Игромании». Вместе с «Игроманией» мы приняли решение отказаться и от печатного «Мира фантастики» и работать как интернет-издание.

Вы что, закрываетесь?

Нет. Новые материалы продолжат выходить на сайте Mirf.ru, минуя бумагу. До нас уже ушли в интернет журналы «Афиша», TimeOut, «Хакер», «Компьютерра» и многие другие крупные издания, в том числе западные. Как знают те, кто постоянно читает наш сайт, многие материалы на нём появляются раньше, чем в бумажном журнале. Так что необходимость в бумажной версии постепенно отпала. А верстать и печатать её стоит денег.

Мне будет не хватать шелеста страниц…

Нам тоже. Но практика показала, что сайт читает намного больше людей, чем бумагу. В последние годы мы продолжали выпускать печатную версию ради престижа и тех верных читателей, которые продолжали её выписывать (спасибо вам!). № 12 за 2018 год будет последним, напечатанным на бумаге, — не пропустите его!

Останутся небось только статьи про Marvel и ЗВ, а книжные рецензии пропадут!

Наоборот, теперь они будут публиковаться сразу на сайте. Раньше мы специально придерживали их, чтобы у бумажного журнала был эксклюзивный контент. Теперь в этом нет необходимости.

А как же комиксы Ремизова?

Мы планируем и дальше заказывать Александру комиксы и публиковать их на сайте.

Как вас поддержать?

Скоро мы запустим специальную страницу для сбора пожертвований.

А вы не думали о краудфандинге?

Хотя мы очень ценим своих читателей, мы пришли к выводу, что через краудфандинг не получится финансировать выпуск журнала каждый месяц (это очень недёшево). Но мы подумываем о народном финансировании нерегулярного журнала (раз в 3-4-6 месяцев), в который могут войти как лучшие старые статьи, так и новые эксклюзивные.

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Огромное спасибо всем, кто в цифровую эру продолжал покупать бумажный «Мир фантастики». И тем, кто с нами с самого первого номера, и тем, кто только-только присоединился. Именно благодаря вам мы столько лет оставались главным журналом о фантастике в России. Мы не прощаемся — и надеемся, что вы продолжите читать нас и в Сети.

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