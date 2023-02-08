Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика

Хоррор — это то, что всегда нас одновременно пугало и привлекало. Притягивало и отталкивало. Страшные байки у костра, готические повести, чёрно-белые немые фильмы ужасов, современные изобретательные спецэффекты в фильмах и играх, пробирающая до костей музыка… Существует столько методов испугать или испугаться! Под обложкой этого номера вы найдёте портреты самых выдающихся творцов жанра и рецензии на вещи, которые стали знаковыми для хоррора. Бойтесь на здоровье!