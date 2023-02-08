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    Журнал
    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика

    8 февраля 2023
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    08.02.2023
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    3 минуты на чтение
    #спецвыпуски
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика 1

    Хоррор — это то, что всегда нас одновременно пугало и привлекало. Притягивало и отталкивало. Страшные байки у костра, готические повести, чёрно-белые немые фильмы ужасов, современные изобретательные спецэффекты в фильмах и играх, пробирающая до костей музыка… Существует столько методов испугать или испугаться! Под обложкой этого номера вы найдёте портреты самых выдающихся творцов жанра и рецензии на вещи, которые стали знаковыми для хоррора. Бойтесь на здоровье!

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика

    В номере

    • страх в фольклоре — как и чем пугают нас скандинавы, японцы, кельты и не только;
    • развитие ужасов в литературе — готический роман, рождение Дракулы и Франкенштейна и прочие великие фигуры жанра;
    • современная хоррор-литература — самые яркие мастера и произведения;
    • ужасы на экране — история жанра от первых образцов до современного постмодерна;
    • страшные комиксы — золотой век, расцветы, падения и главные звёзды;
    • музыка, играющая на самых тёмных струнах души;
    • пугающие рассказы Юрия Некрасова, Виктора Колюжняка и даже жуткий комикс по сценарию Александры Злотницкой!

    Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

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    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 17 февраля.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика 4
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    Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика 2
    Полное содержание номера
    Фольлор4
    • Скандинавские чудовища
    • Страшные истории кельтов
    • Японские чудовища
    • Славянские чудовища
    • Ужасы вуду
    • Современный детский фольклор ужасов
    • Рассказ: Елена Щетинина «Биси хлопают»
    Зарождение хоррора18
    • Готический роман
    • Эдгар Аллан По
    • Говард Филлипс Лавкрафт
    • Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
    • Хоррор-новеллы Амброза Бирса
    • Гастон Леру «Призрак оперы»
    • Брэм Стокер «Дракула»
    • Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»
    • Рассказ: Максим Тихомиров «Книга Истин»
    Современный хоррор38
    • Стивен Кинг
    • Антология Best New Horror
    • Клайв Баркер
    • Питер Страуб
    • Дин Кунц
    • Роберт Маккаммон
    • Харлан Эллисон «У меня нет рта, но я должен кричать»
    • Дэвид Вонг
    • Ричард Матесон «Я — легенда»
    • Ширли Джексон «Призрак дома на холме»
    • Дэн Симмонс «Террор»
    • Юн Айвиде Линдквист «Впусти меня»
    • Джош Малерман «Птичий короб»
    • Современный русский хоррор
    • Рассказ: Виктор Колюжняк «Требует жертв»
    Хоррор в комиксах62
    • Алан Мур и Джейсен Бэрроус: Courtyard, Neonomicon, Providence
    • EC Comics: Tales from the Crypt, Vault of Horror, Haunt of Fear
    • Warren Publishing: Creepy, Eerie
    • New Mutants: Demon Bear Saga
    • «Сага о Болотной твари»
    • «Хеллбой»
    • Эмили Кэрролл: «Всё лицо красное», «Через лес»
    • Кераскоэт
    • Кадзуо Умэдзу
    • Дзюндзи Ито
    • «Дилан Дог»
    • «Ходячие мертвецы»
    • Джонен Васкез: Johnny the Homicidal Maniac
    • Эван Доркин и Джилл Томпсон: «Звери с бренного холма»
    • Джеймс Тайнион IV и Вертер Дель’Эдера: «Нечто убивает детей»
    • Джошуа Уильямсон: Nailbite
    • Джо Хилл: «Ключи Локков
    • Зона комикса: Александра Злотницкая, Екатерина Горбачёва «Это был просто сон
    Кинохоррор84
    • Киноэкспрессионизм: как зарождались кинохорроры
    • Фильмы студий Hammer и Universal
    • Фильмы Альфреда Хичкока
    • Фильмы Дарио Ардженто
    • Фильмы Джорджа Ромеро
    • Фильмы Гильермо дель Торо
    • Фильмы Стюарта Гордона
    • Фильмы Паскаля Ложье
    • Фильмы Александра Ажа
    • Фильмы Джеймса Вана
    • Серия «Пила»
    • «Изгоняющий дьявола»
    • Серия «Кошмар на улице Вязов»
    • Серия «Хэллоуин»
    • Серия «Пятница 13-е»
    • Серия «Омен»
    • Серия «Нечто»
    • Серия «Чужой»
    • Серия «Крик»
    • Японские кинохорроры
    • Псевдодокументальный хоррор
    • Современный социальный хоррор
    • Фильмы Дэвида Кроненберга
    • «Поезд в Пусан»
    • «Солнцестояние»
    • «Хижина в лесу»
    • Рассказ: Юрий Некрасов «Повторный сеанс»
    Хоррор в играх138
    • Серия Silent Hill
    • Серия Resident Evil
    • Серия Clock Tower
    • Серия Alone in the Dark
    • Серия Splatterhouse
    • Серия Fatal Frame
    • Forbidden Siren
    • Серия Penumbra
    • Darkwood
    • Игры студии Supermassive Games
    • The Evil Within
    • Серия Dead Space
    • Five Nights at Freddy’s
    • The Medium
    • «Немезида»
    • Betrayal at House on the Hill
    • «Мёртвый сезон: Перекрёстки»
    • «Ужас Аркхэма»
    • Рассказ: Ирина Нечаева «Безымянная игра»
    Ужасная музыка166
    • Блэк-метал
    • Дарк-эмбиент
    • Данжен-синт
    • Хоррор-панк
    • Джон Карпентер
    • Хорроркор
    • Группа Goblin
    • Рассказ: Мара Руднева «КОДА»

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    № 10 (Лучшие современные видеоигры)

    Журнал «Мир фантастики». Спецвыпуск № 10. Лучшие фантастические видеоигры 2009 2022

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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