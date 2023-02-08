Мир фантастики. Спецвыпуск № 11. Страшная фантастика

Хоррор — это то, что всегда нас одновременно пугало и привлекало. Притягивало и отталкивало. Страшные байки у костра, готические повести, чёрно-белые немые фильмы ужасов, современные изобретательные спецэффекты в фильмах и играх, пробирающая до костей музыка… Существует столько методов испугать или испугаться! Под обложкой этого номера вы найдёте портреты самых выдающихся творцов жанра и рецензии на вещи, которые стали знаковыми для хоррора. Бойтесь на здоровье!
В номере
- страх в фольклоре — как и чем пугают нас скандинавы, японцы, кельты и не только;
- развитие ужасов в литературе — готический роман, рождение Дракулы и Франкенштейна и прочие великие фигуры жанра;
- современная хоррор-литература — самые яркие мастера и произведения;
- ужасы на экране — история жанра от первых образцов до современного постмодерна;
- страшные комиксы — золотой век, расцветы, падения и главные звёзды;
- музыка, играющая на самых тёмных струнах души;
- пугающие рассказы Юрия Некрасова, Виктора Колюжняка и даже жуткий комикс по сценарию Александры Злотницкой!
Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Аниме интернет-магазин xlm.ru.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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- Скандинавские чудовища
- Страшные истории кельтов
- Японские чудовища
- Славянские чудовища
- Ужасы вуду
- Современный детский фольклор ужасов
- Рассказ: Елена Щетинина «Биси хлопают»
- Готический роман
- Эдгар Аллан По
- Говард Филлипс Лавкрафт
- Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
- Хоррор-новеллы Амброза Бирса
- Гастон Леру «Призрак оперы»
- Брэм Стокер «Дракула»
- Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»
- Рассказ: Максим Тихомиров «Книга Истин»
- Стивен Кинг
- Антология Best New Horror
- Клайв Баркер
- Питер Страуб
- Дин Кунц
- Роберт Маккаммон
- Харлан Эллисон «У меня нет рта, но я должен кричать»
- Дэвид Вонг
- Ричард Матесон «Я — легенда»
- Ширли Джексон «Призрак дома на холме»
- Дэн Симмонс «Террор»
- Юн Айвиде Линдквист «Впусти меня»
- Джош Малерман «Птичий короб»
- Современный русский хоррор
- Рассказ: Виктор Колюжняк «Требует жертв»
- Алан Мур и Джейсен Бэрроус: Courtyard, Neonomicon, Providence
- EC Comics: Tales from the Crypt, Vault of Horror, Haunt of Fear
- Warren Publishing: Creepy, Eerie
- New Mutants: Demon Bear Saga
- «Сага о Болотной твари»
- «Хеллбой»
- Эмили Кэрролл: «Всё лицо красное», «Через лес»
- Кераскоэт
- Кадзуо Умэдзу
- Дзюндзи Ито
- «Дилан Дог»
- «Ходячие мертвецы»
- Джонен Васкез: Johnny the Homicidal Maniac
- Эван Доркин и Джилл Томпсон: «Звери с бренного холма»
- Джеймс Тайнион IV и Вертер Дель’Эдера: «Нечто убивает детей»
- Джошуа Уильямсон: Nailbite
- Джо Хилл: «Ключи Локков
- Зона комикса: Александра Злотницкая, Екатерина Горбачёва «Это был просто сон
- Киноэкспрессионизм: как зарождались кинохорроры
- Фильмы студий Hammer и Universal
- Фильмы Альфреда Хичкока
- Фильмы Дарио Ардженто
- Фильмы Джорджа Ромеро
- Фильмы Гильермо дель Торо
- Фильмы Стюарта Гордона
- Фильмы Паскаля Ложье
- Фильмы Александра Ажа
- Фильмы Джеймса Вана
- Серия «Пила»
- «Изгоняющий дьявола»
- Серия «Кошмар на улице Вязов»
- Серия «Хэллоуин»
- Серия «Пятница 13-е»
- Серия «Омен»
- Серия «Нечто»
- Серия «Чужой»
- Серия «Крик»
- Японские кинохорроры
- Псевдодокументальный хоррор
- Современный социальный хоррор
- Фильмы Дэвида Кроненберга
- «Поезд в Пусан»
- «Солнцестояние»
- «Хижина в лесу»
- Рассказ: Юрий Некрасов «Повторный сеанс»
- Серия Silent Hill
- Серия Resident Evil
- Серия Clock Tower
- Серия Alone in the Dark
- Серия Splatterhouse
- Серия Fatal Frame
- Forbidden Siren
- Серия Penumbra
- Darkwood
- Игры студии Supermassive Games
- The Evil Within
- Серия Dead Space
- Five Nights at Freddy’s
- The Medium
- «Немезида»
- Betrayal at House on the Hill
- «Мёртвый сезон: Перекрёстки»
- «Ужас Аркхэма»
- Рассказ: Ирина Нечаева «Безымянная игра»
- Блэк-метал
- Дарк-эмбиент
- Данжен-синт
- Хоррор-панк
- Джон Карпентер
- Хорроркор
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