Аниматор, раскадровщик и художник по имени Toniko Pantoja выпускает короткие зарисовки и видеоуроки по анимации. Он ведёт канал на YouTube, а также патреон-страницу, где делится курсами. В конце ноября он опубликовал трейлер своего проекта Dream Bandits, который служит «проверкой концепции». Этот мультсериал в жанре технофэнтези смотрится так, будто его рисовали в 90-е.

Вот несколько кадров из него:

Проект даже не в разработке, поэтому и речи быть не может, чтобы его кто-нибудь «подхватил». Но согласитесь, выглядит очень занятно!

Одно время художник работал в индустрии — например, в студиях Dreamworks Animation SKG и Strange Weather Films, но потом ушёл заниматься фрилансом, а ныне рисует в Tonko House. За свою карьеру он выпустил несколько короткометражек: Serenade to Miette (2011), Crayon Dragon (2012), Wolfsong (2013) и Tiny Nomad (2014). Выполнены они в схожей технике.