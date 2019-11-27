Аниматор, раскадровщик и художник по имени Toniko Pantoja выпускает короткие зарисовки и видеоуроки по анимации. Он ведёт канал на YouTube, а также патреон-страницу, где делится курсами. В конце ноября он опубликовал трейлер своего проекта Dream Bandits, который служит «проверкой концепции». Этот мультсериал в жанре технофэнтези смотрится так, будто его рисовали в 90-е.

Вот несколько кадров из него:

 

Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х 1 Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х 2 Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х 3 Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х 4 Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х 5 Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х 6 Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х 7 Короткометражка: Dream Bandits — трейлер фэнтези мультсериала в духе 90-х 8

Проект даже не в разработке, поэтому и речи быть не может, чтобы его кто-нибудь «подхватил». Но согласитесь, выглядит очень занятно!

Одно время художник работал в индустрии — например, в студиях Dreamworks Animation SKG и Strange Weather Films, но потом ушёл заниматься фрилансом, а ныне рисует в Tonko House. За свою карьеру он выпустил несколько короткометражек: Serenade to Miette (2011), Crayon Dragon (2012), Wolfsong (2013) и Tiny Nomad (2014). Выполнены они в схожей технике.

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Удивительно, но анимация и дизайн получились более плавными и приятными.

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