Короткометражка: Holidaze — праздничный ролик от создателей «Отеля Хазбин»

Команда сценаристки и художницы Вивьен Медрано (Vivien Medrano), которая ранее осенью выпустила короткометражные мультфильмы «Отель Хазбин» и Helluva Boss, опубликовала ещё один анимационный ролик! Он не связан сюжетно с предыдущими работами, но выполнен в схожей стилистике.

Holidaze немного напоминает «Кошмар перед Рождеством» — он показывает переплетение двух праздников, Хэллоуина и Рождества. Короткометражка выполнена без слов, так что о переводе можно не волноваться.

Джангл, дух Хэллоуина, знакомится с Джингл, духом Рождества. Сперва они и не догадываются, что у них может быть общего, но вскоре понимают, что они не такие уж и разные. Они встречаются и вместе проводят время, наслаждаясь жизнью.