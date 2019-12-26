Короткометражка: Holidaze — праздничный ролик от создателей «Отеля Хазбин»

Команда сценаристки и художницы Вивьен Медрано (Vivien Medrano), которая ранее осенью выпустила короткометражные мультфильмы «Отель Хазбин» и Helluva Boss, опубликовала ещё один анимационный ролик! Он не связан сюжетно с предыдущими работами, но выполнен в схожей стилистике.
Holidaze немного напоминает «Кошмар перед Рождеством» — он показывает переплетение двух праздников, Хэллоуина и Рождества. Короткометражка выполнена без слов, так что о переводе можно не волноваться.
Джангл, дух Хэллоуина, знакомится с Джингл, духом Рождества. Сперва они и не догадываются, что у них может быть общего, но вскоре понимают, что они не такие уж и разные. Они встречаются и вместе проводят время, наслаждаясь жизнью.
Моя команда действительно показала, что она смогла добиться в этом году, и я не дождусь, когда мы сможем перенести все эти уроки в следующий год! Я не могу выразить благодарность моей команде в полной мере, а также всех, кто нас поддерживал в этом году. С Рождеством и счастливых праздников!
из обращения Вивьен
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