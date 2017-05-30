Mary & Marsha in The Manor of Madness — весёлая короткометражка по отдалённым мотивам лавкрафтианских мифов. Скажете, «весёлое» и «лавкрафтианское» не сочетаются? Как бы не так!

Эта короткометражка была нарисована братьями Крисом и Кёртисом Теоринами. В ней рассказывается о двух сёстрах, которые сбегают из зловещего поместья своих родителей. Братьям так хотелось создать необычный оммаж творчеству Лавкрафта, что они соединили историю о тайном культе с беготнёй из мультфильмов типа «Скуби-Ду». Все объекты и персонажи были нарисованы вручную, а потом анимированы на компьютере.