Короткометражка: Others Will Follow. Почти как «Марсианин»

Короткометражка: Others Will Follow. Почти как «Марсианин»

Режиссёр Эндрю Финч (Andrew Finch) опубликовал научно-фантастическую короткометражку, чей сюжет отдалённо напоминает фильм и книгу «Марсианин». Она идёт всего девять минут — посмотрите её прямо сейчас!

Видео рассказывает историю последнего выжившего члена экипажа марсианской экспедиции. Он пытается передать домой послание, которое должно вдохновить всех землян на новые свершения. Снято всё это очень красиво, особенно удались виды городов и Марса.