На этот раз мы позвали в гости нашу читательницу, путешественницу и косплеера Тину Рыбакову. Вместе с ней в студию заглянули главред Сергей Серебрянский и постоянные авторы Леи Радна и Игорь Хованский. Мы обсудили ту знаменитую фотосессию Тины с медведем, выяснили, кого предпочитают девушки-косплееры и травили рабочие байки про «Игроманию» и «Мир фантастики».
А ещё мы напоминаем, что мы запустили важный опрос о наших live-проектах. В нём всего несколько вопросов и много времени он не займёт. Спасибо!
Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.
Читайте также
Книги бумажные или электронные? Обсуждаем в 11-м выпуске «Мир фантастики. Live»
В новом выпуске ток-шоу наши авторы спорят о смерти бумажных книг, считают деньги издательств, травят байки, кидаются подушками и много смеются!
Переводим и продаём комиксы: 12-й выпуск ток-шок «Мир фантастики Live»
Мы пригласили гостей из двух издательств, которые занимаются комиксами: Jellyfish Jam и МИФ. И вместе с ними обсудили все тонкости этой работы.
Комментарии (Правила дискуссии)