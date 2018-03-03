На этот раз мы позвали в гости нашу читательницу, путешественницу и косплеера Тину Рыбакову. Вместе с ней в студию заглянули главред Сергей Серебрянский и постоянные авторы Леи Радна и Игорь Хованский. Мы обсудили ту знаменитую фотосессию Тины с медведем, выяснили, кого предпочитают девушки-косплееры и травили рабочие байки про «Игроманию» и «Мир фантастики».

А ещё мы напоминаем, что мы запустили важный опрос о наших live-проектах. В нём всего несколько вопросов и много времени он не займёт. Спасибо!

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.