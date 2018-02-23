В новом — уже 12-м — выпуске передачи «Мир фантастики Live» говорим о том, как в России переводят и издают комиксы. Узнаём, над какими сериями работают, с какими сложностями сталкиваются и как вообще продают графические романы. У нас в гостях Василий Кистяковский (издательство Jellyfish Jam, магазин «Чук и Гик») и Борис Блинохватов (издательство МИФ), а также уже знакомые вам автор «МирФ» Дмитрий Злотницкий и главреды Сергей Серебрянский и Евгений Пекло.
Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.
Прошлые выпуски
«Сказки старой Руси» и художник Роман Папсуев в ток-шоу «Мир фантастики. Live»
Мы пригласили в студию отечественного художника Романа Папсуева и обсудили его артбук «Сказки старой Руси», а также поговорили о древнерусской мифологии.
Книги бумажные или электронные? Обсуждаем в 11-м выпуске «Мир фантастики. Live»
В новом выпуске ток-шоу наши авторы спорят о смерти бумажных книг, считают деньги издательств, травят байки, кидаются подушками и много смеются!
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