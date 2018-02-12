На прошлой неделе вышел новый, уже 11-й выпуск нашей еженедельной передачи «Мир фантастики. Live». Наш главный редактор Сергей Серебрянский позвал авторов журнала Александру Давыдову, Алексея Ионова, Александра Киселёва и Евгения Пекло, чтобы поспорить на вечную тему: бумажные книги или электронные?

Выпуск получился очень весёлым. Сперва гости показали несколько удивительных книг с необычной структурой, затем поругали некоторые изданные комиксы на русском языке, потом посчитали деньги отдельных издательств, а в конце и вовсе начали кидаться подушками!

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.