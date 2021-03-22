Видео: обзор первобытной настолки «Палео»

Hobby World опубликовал новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал про кооперативную настольную игру «Палео».
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