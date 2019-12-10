Видео: обзор настольной игры «Одержимость»

Наши коллеги из Hobby World выпустили видеообзор своей настольной игры «Одержимость» — полукооперативного «америтреш»-приключения в жанре готического фэнтези.

В ролике ведущий Семён Пыхтеев за пять минут рассказывает о сеттинге настолки и об основных правилах: совершению действий, перемещении, атаках и использовании способностей. Если вы играете в «Одержимость» впервые, то стоит сперва попробовать обучающий режим.

Наш собственный обзор ждите в ближайшее время!