Видео: обзор настольной игры «Одержимость»

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World выпустили видеообзор своей настольной игры «Одержимость» — полукооперативного «америтреш»-приключения в жанре готического фэнтези.

В ролике ведущий Семён Пыхтеев за пять минут рассказывает о сеттинге настолки и об основных правилах: совершению действий, перемещении, атаках и использовании способностей. Если вы играете в «Одержимость» впервые, то стоит сперва попробовать обучающий режим.

Наш собственный обзор ждите в ближайшее время!

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