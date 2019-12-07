Во что поиграть? Настольные игры декабря 2019

Декабрь — месяц, которого мы ждём, ведь с детства он дарит нам радостное чувство предвкушения праздника. Сугробы, ёлки, новогодние гирлянды и, конечно, подарки! Настольная игра — замечательный презент на любой возраст и вкус, и издатели превосходно это знают, а потому именно в декабре обрушили на нас шквал самых «вкусных» новинок! Есть что выбрать в подарок другу, коллеге, родителям, младшей сестре и, конечно, себе любимому. Будем надеяться, ни одна из этих игр не задержится и сможет порадовать кого-то, кто обнаружит её 1 января под ёлочкой. Поздравляем всех любителей настольных игр с наступающим 2020 годом!

Предыдущий выпуск Во что поиграть? Настольные игры ноября 2019 Полукооператив, где игроки переходят на сторону зла, скоростная версия «Ужаса Аркхэма», средневековая стратегия, кото-тетрис и многое другое.

Новинки

Немезида

Коротко: почувствуй себя Рипли

Количество игроков: 1-5

Время игры: 90-180 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.49

О чём: экипаж космического корабля неожиданно выходит из гибернации и видит, что один из членов команды уже не проснётся никогда, потому что в груди у него зияет огромная дыра. И кровавый след от той дыры ведёт куда-то во тьму коридоров… Те, кто смотрел культовый фильм «Чужой», должны уже догадываться, что случится дальше.

Геймплей: игра от польского издательства старается сделать игроков персонажами настоящего хоррора. Как сказал автор игры Адам Квапинский, его главной целью было «воссоздать неповторимый опыт клаустрофобного, параноидального, научно-фантастического фильма ужасов». Похоже, ему удалось: отчёты об игровых партиях большинство игроков оформляет не в виде сухого перечисления ходов и результатов, а в форме настоящих кинематографичных сюжетных зарисовок, с завязкой, кульминацией и напряжённой развязкой.

Каждый игрок берёт на себя определённую роль — капитан, пилот, механик, учёный. Им нужно выжить в тёмных коридорах и тесных отсеках космического корабля, где кроме них бродят опасные внеземные формы жизни — личинки, взрослые особи и даже королевы Чужих (потрясающие миниатюры прилагаются!). Хорошим парням нужно не только улететь в спасательной капсуле или погрузиться в гибернацию, но ещё и достичь личных целей, иначе они не будут считаться победителями. А для достижения этих целей, возможно, придётся сделать что-то такое, после чего вы лишитесь звания «хороший парень».

Кому понравится: любителям полукооперативов с личными целями и предателями, а также тем, кто мечтал стать героем космического фильма ужасов.

Властелин колец: Странствия в Средиземье

Коротко: прокачай своего Леголаса, иначе он может лишиться рассудка

Количество игроков: 1-5

Время игры: 60-120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.17

О чём: Арагорн, Леголас, Гимли, Бильбо и другие герои, знакомые всем любителям творчества Джона Толкина, отправляются в опасные странствия по Средиземью, чтобы в очередной раз остановить вторжение злых сил.

Геймплей: новинка этого года от известной компании Fantasy Flight Games, вобравшая в себя механики из их предыдущих хитов. Больше всего «Странствия в Средиземье» унаследовали от «Особняков безумия» — это тоже кооперативное приключение с компьютерным приложением-помощником. Оно управляет врагами, подсказывает, какие новые тайлы местности открыть, и ведёт по сюжетным перипетиям. Правда, в этой коробке вы не найдёте кубиков для прохождения проверок. Они теперь проводятся по системе, схожей с той, что мы видели в другом хите FFG — «Рунбаунде»: мы тянем карты из колоды и ищем значки успехов на них.

Хотя есть и уникальные отличия. Во-первых, колода отныне у каждого игрока своя, и её можно прокачивать, получая опыт в конце каждого приключения и тратя его на приобретение новых карт. Отсюда следует и второе отличие — все сценарии объединены в единую кампанию. Третье отличие — странствия можно разделить на два вида: путешествия по глобальной карте ради исследования мира и тактические бои с группой врагов в конкретной местности. Чередование таких приключений должно поддерживать интерес к игре на протяжении всех четырнадцати базовых сценариев.

Кому понравится: почитателям творчества Профессора и/или «Особняков безумия».

KeyForge: Столкновение миров. Делюкс-колода архонта

Коротко: Magic: The Gathering без колодостроения

Количество игроков: 2

Время игры: 15-45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.48

О чём: игроки — некие архонты, сражающиеся друг с другом ради открытия секретов мира Кузни. Победит тот, кто первый выкует три Ключа в течение партии.

Геймплей: Ричард Гарфилд в 1993 году создал коллекционную карточную игру, которая до сих пор остаётся флагманом этого жанра: знаменитую Magic: The Gathering. Толпы подражателей рождались и умирали, жанр ушёл в онлайн, а «Мотыга» до сих пор живее всех живых — регулярно появляются новые выпуски, проводятся турниры, игроки по всему миру собирают уникальные колоды.

В 2018 году Ричард Гарфилд решил выпустить новую карточную игру, которая должна была избавиться от главного недостатка «Магии» — необходимости постоянных денежных вливаний. За годы существования игры карт вышло (и продолжает выходить) столько, что игроку, желающему собрать сильную колоду, приходится гоняться за каждой редкой картой и иногда покупать её по невообразимой цене. В KeyForge же вы приобретаете уже собранную колоду, карты в которой нельзя заменять. Совершив покупку один-единственный раз, вы уже встаёте на равных с любым другим игроком, и дальше всё зависит только от ваших тактических умений.

Кстати, в этих сражениях цель — не уничтожить противника, сняв ему все очки здоровья, а выковать три ключа, для чего в течение партии нужно собирать янтарь (он появляется при розыгрыше определённых карт). Новые колоды можно приобретать только ради разнообразия процесса. Правда, при этом Гарфилд убрал и одно из главных достоинств ККИ — колодостроение и метагейм для многих игроков были отдельным удовольствием, и процесс придумывания различных карточных комбинаций значил не меньше, чем сама игровая партия. Не убьёт ли новая механика интерес к игре? Время показало, что нет, — за прошедший год KeyForge обрёл большую популярность в мире и получил множество премий как самая инновационная игра.

Кому понравится: тем, кто всегда хотел попробовать какую-нибудь ККИ, но не хотел возиться с колодостроением.

Эверделл

Коротко: ваши работники — очаровательные зверушки

Количество игроков: 1-4

Время игры: 40-80 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.99

О чём: Эверделл — это чарующая долина, в которой лесной народец живёт и трудится под сенью могучих деревьев. Игрокам необходимо взять под свою опеку ёжиков, белочек, зайчиков или черепашек и помочь им пережить год, накопив достаточно ресурсов и построив в своём городе всё необходимое.

Геймплей: с первого взгляда видно, что «Эверделл» делает ставку на внешнее оформление: невозможно не умилиться, глядя на эти иллюстрации и большое картонное дерево в середине игрового поля! Деревянные миплы, фишки ресурсов, карты с персонажами и постройками — всё сделано так, что за игру готовы усесться люди любого пола и возраста. Так что «Эверделл» легко может стать любимой семейной игрой. Что касается игрового процесса, то перед нами классическое евро на размещение рабочих. Начав с двух миплов, вы будете отправлять их на места сбора ресурсов и выполнения различных действий, чтобы сооружать карточные постройки, заселять их персонажами и получать новых работников. На картах можно построить несколько хитрых комбинаций, так что определённый простор для тактики в игре есть.

Кому понравится: с таким оформлением — кому угодно, кроме совсем уж ярых противников миплплейсмента.

Остров сокровищ: Тайна Джона Сильвера

Коротко: йо-хо-хо и сундук сокровищ

Количество игроков: 2-5

Время игры: 45-60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.34

О чём: о поиске сокровищ на том самом острове из бессмертного произведения Роберта Льюиса Стивенсона, в котором вам помогут циркули, линейки и компасы.

Геймплей: пожалуй, самая необычная настолка о пиратах, играющая на поле «Ярости Дракулы» и недавней «Нарко». Один из игроков становится Джоном Сильвером, который единственный из всех точно знает, где спрятаны сокровища. Остальные берут его в плен и пытаются допрашивать, чтобы найти клад. Задача Сильвера — не выдать слишком много важной информации (у благородного пирата, естественно, есть совершенно законная возможность соврать), сбежать при первой же возможности и добраться до заветного сундука самому. Остальные же члены команды, закрывшись персональными ширмами, после подсказок своего бывшего капитана будут отмечать части острова, в которых сокровища точно нет, сужая тем самым область поиска, и передвигаться фигуркой по общему полю с лопатой наперевес. Победит только тот, кто первым найдёт сундук.

Кому понравится: тем, кто любит игры на блеф и дедукцию, а также скучает по пиратской романтике.

Прёт-а-порте

Коротко: настольный «Проект Подиум»

Количество игроков: 2-4

Время игры: 60-120 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.34

О чём: мир моды только на первый взгляд мил и прекрасен. Под крышкой этой коробки нас ждёт жестокая борьба дизайнеров одежды, каждый из которых стремится быть в тренде у капризной публики.

Геймплей: «Прёт-а-порте» — игра польского автора Игнация Тшевичека, создателя хитов «Робинзон Крузо» и «Поселенцы». Вышедшая в 2010-м, игра переживает уже третье издание, где поменялся внешний вид, но сохранились главные механики. Перед нами — экономическая стратегия, где вы будете выпускать собственные линии одежды, открывать магазины, нанимать дизайнеров и моделей и проводить показы на подиуме. Удача здесь почти ни на что не влияет, а вот взаимодействия игроков обещают много. Ведь чтобы оказаться на пике моды, надо столкнуть оттуда всех конкурентов!

Кому понравится: любителям безрандомных экономических стратегий с разными вариантами путей развития и оригинальной темой.

Викинги

Коротко: викинг-плэйсмент

Количество игроков: 2-4

Время игры: 60-80 минут

Издатель: Crowd Games и «Мосигра»

Рейтинг BGG: 7.81

О чём: и снова — о суровых викингах, которые делают всё только ради более качественных набегов (и большего количества победных очков, ведь перед нами игра в жанре евро).

Геймплей: наши миплы в рогатых шлемах ходят либо в деревню за ресурсами, либо в набеги. В деревне они будут запасать провизию, скот, железо и золото, а в набегах — нападать на гавани, монастыри и крепости. «Изюминка» процесса в том, что работники не привязаны к игрокам — поставив одного и выполнив действие, игрок тут же забирает с поля кого-то другого и выполняет его действие тоже. «Викинги» в оригинале вышли в 2015 году, и за четыре минувших года успели получить несколько жанровых наград и обрести множество поклонников по всему миру. Теперь они наконец добрались и до нашей страны.

Кому понравится: любителям экономических стратегий на размещение рабочих и романтики суровых северных воителей.

Шарлатаны из Кведлинбурга

Коротко: Ещё. Ещё. Ещё. БАХ!

Количество игроков: 2-4

Время игры: 45 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 7.73

О чём: в немецком городе Кведлинбург проходит ежегодная девятидневная ярмарка знахарей. Правда, некоторые из них самые настоящие шарлатаны — пытаются сварить как можно больше дешёвого зелья и продать его подороже. Вот только опасное это дело, ведь у самых жадных зелье может просто взорваться!

Геймплей: немецкая игра 2018 года успела собрать множество жанровых наград и уже добралась до десятого места в списке лучших семейных игр сайта Board Game Geek. Благодаря несложным правилам, красочному оформлению и азартному игровому процессу «Шарлатаны» могут понравиться и давним любителям настольного хобби, и новичкам. В сердце игры лежит механика построения собственного мешочка («бэгбилдинг»): чем более удачное зелье сварит игрок, тем больше полезных ингредиентов сможет закинуть в свой мешок для варки зелья в следующем раунде. Правда, процесс всё равно остаётся напряжённым и рискованным: семь жетонов с вредными белыми хлопушками подорвут весь ваш котёл. Проверить удачу или довольствоваться синицей в руках? Это вам предстоит решать на протяжении всех девяти раундов. «Лавка игр» локализует игру сразу с дополнением: «Ведьмы-травницы» добавят «Шарлатанам» ещё один ингредиент и возможность играть впятером.

Кому понравится: тем, кого радует возможность посмеяться над неудачей жадного соседа и не огорчает тот факт, что игру невозможно точно просчитать.

Робин Гуд и бравые ребята

Коротко: грабь богатых, выставляй рабочих

Количество игроков: 1-5

Время игры: 60-90 минут

Издатель: «Фабрика игр»

Рейтинг BGG: 7.01

О чём: о благородном разбойнике, который грабил богатых и отдавал всё бедным, жил в лесу Ноттингема со своими верными товарищами и прятался от тирании принца Джона. А ещё — о выставлении рабочих и бросках кубиков.

Геймплей: перед нами так называемая «полукооперативная» игра. На протяжении пяти раундов игроки, берущие на себя роли Робина Гуда, Маленького Джона и других персонажей знаменитой легенды, должны отражать нападения стражников, иначе проиграют все. Но, когда это получится, победит всё равно кто-то один. Игровой процесс каждый раунд делится на две фазы: сначала все расставляют миплов, изображающих бравых ребят (они будут добывать для вас ресурсы и оружие, ставить ловушки и возводить баррикады), а потом герои отправляются сражаться со стражниками, грабить богатых и освобождать попавшихся разбойников. Особое очарование этому процессу придаёт прекрасное оформление.

Кому понравится: любителям необычных сочетаний игровых механик в одной игре: здесь вас ждут классическое размещение рабочих и броски кубиков в битвах, проверка удачи и тонкий расчёт.

Рик и Морти: Анатомический парк

Коротко: «Приключение на 20 минут, Морти! Стреляй в этот гепатит С!»

Количество игроков: 2-4

Время игры: 30-40 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.14

О чём: игра по мотивам серии «Анатомический парк» (1-й сезон, 3-й эпизод) уже ставшего культовым мультсериала. Игроки будут строить свой парк развлечений… внутри тела бездомного. Игра закончится после того, как либо строительство будет полностью завершено, либо беднягу хватит второй инфаркт.

Геймплей: игроки берут на себя роли персонажей мультфильма (Морти, Энни, доктор Ксенон Блум и даже Рик, который в первоисточнике в парке не был) и строят один общий парк развлечений, выкладывая в свой ход тайлы с руки. Но это не какой-то там беззубый «Каркассон» — тело Рубена активно сопротивляется такому вмешательству, поэтому время от времени будет реагировать различными естественными процессами (которые игроки должны озвучивать под угрозой лишения победных очков) или появлением болезней. И ваши герои не будут стоять в стороне: они могут перемещаться по парку, отстреливать вредоносные вирусы или вообще покинуть парк, чтобы не оказаться запертыми в мёртвом теле.

Кому понравится: конечно, прежде всего игра предназначена фанатам первоисточника, однако хорошо зайдёт и в компаниях, ценящих чёрный юмор.

Охота на единорогов

Коротко: сбор радужных сетов

Количество игроков: 3-6

Время игры: 25-45 минут

Издатель: «Фабрика игр»

Рейтинг BGG: 7.63

О чём: поймайте как можно больше единорогов, соберите лучшую коллекцию по цветам и продайте её гномам, заведующим чёрным рынком единорожьих рогов и мяса. Сделайте благое дело, ведь всем известно, от токсичных газов этих мерзких созданий в королевстве идут сахарные дожди, загрязняющие окружающую среду.

Геймплей: каждый раунд игроки охотятся на четырёх единорогов, используя для этого карты охоты. Правда, на каждого охотника у единорога припасена своя хитрость. В конце каждого дня можно приобрести полезные предметы на чёрном рынке. Так проходят четыре раунда, после которых все подсчитывают очки за пойманных зверюг. Забавный арт обязательно послужит поводом для различных шуточек.

Кому понравится: тем, кому надо заполнить полчаса весёлым и ненапряжным процессом сбора сетов.

Королева Миссисипи

Коротко: вот новый поворот, что он нам несёт?

Количество игроков: 2-6

Время игры: 45-90 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 6.83

О чём: в этой игре вы превратитесь в капитанов пароходов, участвующих в гонке по реке Миссисипи. Ваша задача: лихо подсекая соперников и кружа между островками заболоченной реки, первым приплыть к финишу, не забыв захватить двоих пассажиров по пути.

Геймплей: перед нами — переиздание игры 1997 года выпуска (тогда «Королева Миссисипи» стала игрой года по версии Spiel des Jahres). Это гонка, где карта реки открывается только по мере продвижения по течению. Пароходы используют уголь для каждого манёвра, но его запасы ограничены, поэтому нужно чётко продумывать все свои действия. А ведь иногда, увидев, что скрывается за новым поворотом реки, все планы придётся срочно пересматривать. В новую версию включено дополнение Mississippi Queen: The Black Rose. Оно, помимо режимов для 2-6 игроков, добавляет нейтральное судно, которым может управлять каждый игрок, чтобы мешать соперникам.

Кому понравится: ценителям настольных гонок и проверенных временем игр.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Экспансия. Век паруса

Коротко: старое доброе завоевание

Количество игроков: 2-5

Время игры: 60-90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.10

О чём: юбилейное переиздание игры 2009 года, в которой игроки переносятся в эпоху географических открытий, чтобы построить собственную колониальную империю, с торговлей и миссионерами.

Геймплей: «Экспансия» — старая добрая игра на контроль территорий и построение собственного экономического движка. Вы будете возводить здания, увеличивать население, развивать торговлю и культуру, а также захватывать города и контролировать маршруты между ними. Всё это конвертируется в очки славы, которые и определят победителя. От первого издания версию 2.0 отличает двустороннее поле для разного количества игроков, новые карты исторических событий, влияющих на игру, и обновлённое оформление. На предзаказе базовую коробку можно приобрести сразу же с первым дополнением — «Новая эра».

Кому понравится: тем, кто ещё десять лет назад успешно колонизировал новые земли и хочет повторить, и тем, кто хочет попробовать.

Мачи Коро. Наследие

Коротко: не просто строим здания, но ещё и… (СЕКРЕТ!)

Количество игроков: 2-4

Время игры: 30-45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.15

О чём: если вы играли в «Мачи Коро», вам всё уже знакомо: строим карты со зданиями, кидаем два кубика, активируем те постройки, чьи цифры выпали, получаем доход и добираемся до самых дорогих достопримечательностей. Незамысловатый, но затягивающий процесс разбавили модной ныне механикой наследия.

Геймплей: теперь в «Мачи Коро» есть сюжет, и на протяжении десяти партий вы будете вносить в игровой процесс новые и новые изменения. Вскрывать секретные коробочки с новыми компонентами, клеить наклейки, открывать новые игровые механики. По понятным причинам большинство сюрпризов авторы держат в секрете, но на странице предзаказа указано, что в игре есть элементы «риск-менеджмента, комбинаторики, колодостроения, испытания удачи (push your luck), исследования, экономического «движка», сбора трофеев и механики наследия без разрушения компонентов».

Кому понравится: тем, кто считает, что любая, даже самая простая, игра станет лучше, если добавить в неё сюжет и секретные коробочки.

ДОПОЛНЕНИЯ

Fallout. Новая Калифорния

Долгожданное дополнение к постапокалиптическому настольному приключению отправит вас в Солнечный штат, где царит настоящий хаос. «Новая Калифорния» добавляет к базовой игре новые задания, спутников, убежища и предметы, новые фрагменты поля, а также кооперативный сценарий, который позволит выжившим поработать вместе.

Покорение Марса: Кризис

Пятое дополнение к одной из самых популярных экономических стратегий вводит в игру новый тип карт: глобальные события. Именно они — те самые кризисы, которые предстоит преодолевать: пылевые бури, забастовки колонистов, да ещё и кризис политической власти! Шесть разных партий пытаются отправить всю планету по своему пути развития: кто-то хочет снизить темпы терраформирования, кто-то, наоборот, озеленить Красную планету полностью, кто-то делает упор на торговлю, а кто-то — на науку. Помимо своих прямых обязанностей, отныне игрокам придётся ещё и отправлять делегатов в Комитет по терраформированию для выбора лидера партии на следующее поколение.

Ужас Аркхэма. Карточная игра. Забытая эпоха

Третье делюкс-дополнение, начинающее историю, в которой сыщики уже не будут бродить по тёмным городским улочкам или богом забытым деревням. Теперь вы отправитесь в жаркие тропические джунгли, искать потерянные храмы в самых дремучих уголках Мексики. В коробке — первые 2 сценария, 5 новых сыщиков и, конечно, ворох новых карт активов, навыков и спутников. А самое главное — новые механики для исследования древних руин.

Exit. Убийство в Восточном экспрессе

Очередная коробочка, наполненная головоломками, на этот раз предлагает ещё и настоящую детективную историю, со сверкой алиби и выяснением, кому из пассажиров что из вещей (или лучше сказать — «улик»!) принадлежит.