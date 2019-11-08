В конце октября всё внимание любителей настолок было приковано к главной ежегодной выставке — Spiel в немецком городе Эссен. На ней крупнейшие мировые издательства презентуют новые игры, а локализаторы (в том числе из нашей страны) присматривают потенциальные хиты. А значит, скоро на нас обрушится шквал анонсов! Но и ноябрьские релизы не дадут заскучать в ожидании.

Прошлый выпуск Во что поиграть? Настольные игры октября 2019 года Осень — отличное время для настольных игр: вечера всё длиннее, а хандру лучше всего разгонять в уютном кругу друзей. Рассказываем, что новенького готовят нам издатели на октябрь.

Новинки

Одержимость

Коротко: «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!»

Количество игроков: 3–6

Время игры: 60–180 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.45

О чём: игроки примерят роли путников и авантюристов, которых занесло в таинственный провинциальный городок, наводнённый оборотнями, ожившими мертвецами и голодными духами. Вооружившись мушкетоном и окровавленным топором, герои будут истреблять всю эту нечисть, но опасность таится ещё и за спиной. В час, когда солнце зайдёт за горизонт, верный союзник может обратиться в жуткого одержимого монстра и начать охоту на своих же товарищей.

Геймплей: настолку отечественного разработчика Германа Тихомирова тепло приняли европейские игроки в Эссене и американские на Gen Con. По словам создателей, «Одержимость» — «остросюжетный триллер в жанре готического приключения», который сочетает несколько популярных механик: полукооператив с тайными целями и меняющимися ролями, а также колодостроение.

В игре несколько сценариев, но кое-что их объединяет: любой игрок может стать одержимым и перейти на сторону зла. Единственный выход из этого состояния — убийство одного из бывших сопартийцев. При этом все останутся в игре до конца партии. Важное значение имеют переговоры и союзы между игроками. По внешнему виду «Одержимость» не уступает мировым хитам: большое модульное поле с двусторонними тайлами, 11 фигурок героев, множество планшетов и карт со стильными мрачными артами. Все это вкупе с оригинальной тематикой и напряжённым геймплеем может помочь игре обрести популярность не только в России.

Кому понравится: любителям игр на тему «герои против нечисти (и предателей)», сочетающих колодостроение с действиями на игровом поле.

Ужас Аркхэма: Последний час

Коротко: «Нет времени объяснять! Спасай мир от Ктулху!»

Количество игроков: 1–4

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.60

О чём: линейка мегапопулярных «лавкрафтовских» игр от компании Fantasy Flight Games продолжает пополняться. В этот раз — кооперативным приключением с быстрыми партиями. Игрокам надо не только сдерживать бесконечные волны монстров, пытающихся проникнуть в Мискатоникский университет, но и прервать тёмный ритуал, который этих монстров вызывает. И на все это — не больше часа, иначе культисты сделают своё мрачное дело.

Геймплей: «Последний час» делает ставку на динамичные сражения и особую систему взаимодействия с напарниками. Вам предстоит планировать совместную стратегию только с помощью специальных карт приоритета, ведь на разговоры нет времени! Эти карты помогут убедить товарищей, какое действие в данный момент важнее: сразиться с монстрами и защитить локацию или исследовать её в поисках улик для отмены ритуала. Если взаимопонимание не будет достигнуто, ваши подопечные начнут совершать поступки, которые только усилят Древнего и приблизят наступление конца.

Кому понравится: тем, кто давно хотел почаще спасать мир от Ктулху и компании, но не имел для этого достаточно свободного времени.

Сумерки Венеции

Коротко: перетягивание Великого Дожа

Количество игроков: 2

Время игры: 20–30 минут

Издатель: «Звезда»

О чём: дуэльная игра, персонажи которой — главы знатных венецианских домов. Они пытаются перед карнавалом привести к себе в гости Великого Дожа, подкупая его слуг и влияя на маршрут. Правда, в любой момент все планы может спутать коварная Фаворитка.

Геймплей: небольшое поле «Сумерек Венеции» представляет из себя канал с домами знати вдоль берегов. Передвигая фишки с помощью специальных карт, вы должны сделать так, чтобы Дож или Фаворитка оказались на вашей стороне поля. На их движение также могут повлиять фишки Купца, Стражников и Арлекина, имеющие уникальные свойства.

Автор игры, Райнер Книция, создал более сотни популярных настолок, но его часто упрекают в излишней математичности и слабой привязке темы к игровому процессу. Похоже, перед нами типичный проект автора, со всеми достоинствами и недостатками.

Кому понравится: игрокам, которые любят просчитывать тактику на несколько ходов вперёд во время напряжённого дуэльного противостояния.

Несс

Коротко: Это птица? Это самолёт? Да это же Пегас!

Количество игроков: 3–6

Время игры: 20 минут

Издатель: GaGaGames

Рейтинг BGG: 6.40

О чём: карточный филлер, в котором игроки собирают сеты из древнегреческих мифических существ, пытаясь при этом избежать карт с Хароном, перевозчиком душ в мир мёртвых.

Геймплей: «Несс» играет на поле хитового «Тайного послания». В коротких партиях игроки пытаются собрать у себя лучшие карты, а соперникам подсунуть вредные, которые выбьют их из игры. Процесс строится на передаче карт друг другу взакрытую, механике «верю/не верю», блефе и дедукции. Стильные картинки, стилизованные под под древнегреческую вазопись, прилагаются.

Кому понравится: тем, кто любит перекинуться с друзьями в быстрые карточные филлеры на выбывание.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Архитекторы Западного королевства

Коротко: построим своё королевство, с чёрным рынком и похищениями

Количество игроков: 2–5

Время игры: 60–90 минут

Издатель: Lavka Games

Рейтинг BGG: 7.87

О чём: придворные архитекторы пытаются удивить короля, возводя разнообразные здания. Как и во многих других еврогеймах, вы будете собирать ресурсы, нанимать помощников и делать прочие обыденные вещи. Но IX столетие — это Тёмные века, поэтому вы можете ещё и похищать чужих рабочих и совершать махинации на чёрном рынке!

Геймплей: казалось бы, в механике размещения рабочих, или «воркер-плейсменте», сложно придумать что-то новое. Знай себе отправляй деревянных человечков на самые выгодные места и совершай нужные действия. Мы занимались этим в десятках других евро.

Но создатель «Архитекторов Западных королевств» Шем Филлипс смог добавить в эту механику горсточку изюма. Во-первых, чем чаще рабочий приходит в одно и то же место, тем более выгодным становится действие. А во-вторых, можно отлавливать чужих работников и отправлять их в тюрьму, получая за это деньги. Правда, за такие пакости придётся платить: положение вашей фишки на специальной «шкале добродетели» напрямую влияет на то, сколько победных очков вы получите в конце игры. Неважно, сколько соборов и казарм вы построили, главное — человеком быть хорошим!

Кому понравится: любителям еврогеймов, которые ищут в механике размещения рабочих «чего-то новенького».

Вальхалла

Коротко: жестокое рубилово на кубиках

Количество игроков: 1–6

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.46

О чём: настольные игры о суровых викингах продолжают завоёвывать мир! Перед нами — игра польского автора Лукаша Возняка, в которой суровые ярлы и их верные воины прорубают себе дорогу в Вальхаллу. Бьются викинги не топорами и копьями, а горстями кубов, конечно же.

Геймплей: по словам издателей, «Вальхалла» по жанру — так называемая «карточная боевка». В свой ход игроки бросают кубики, чтобы активировать воинов, и разыгрывают карты. Также нам обещают тактический простор. Викингов и существ из древних легенд можно объединять в отряды, по-разному экипировать и отправлять на доблестную гибель. В состав вошло целых 8 дополнений, которые добавляют настолке вариативности и реиграбельности, 320 карт и 15 кубиков. Есть тут и режим одиночной игры.

Кому понравится: тем, для кого азартные сражения на кубиках и картах — лучшая часть любой игры.

Остров кошек

Коротко: котетрис

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–90 минут

Издатель: GaGaGames

Рейтинг BGG: 8.33

О чём: несчастные животные с Острова Кошек нуждаются в спасении! Вам необходимо исследовать остров, найти как можно больше усатых-полосатых до прибытия злого Лорда Веша, а потом как можно лучше разместить очаровательных пушистиков на своём корабле.

Геймплей: «Остров кошек» — семейная игра, по механике похожая на «Пэчворк» от Уве Розенберга. Как и кусочки одеяла, коты и кошки представлены в виде полимино — плоских геометрических фигур, образованных из нескольких квадратов. Проще говоря, котами надо играть в тетрис!

Но у этого тетриса есть свои правила: мало просто закрывать мурзиками все доступные поверхности. Хоть каждая кошка в игре и уникальна, они делятся на семьи, и все хотят быть рядом со своими родственниками. Кроме того, в геймплей добавлена механика драфта и карты с различными эффектами, что делает его более разнообразным и интересным для продвинутых игроков. А многих привлечёт и совершенно очаровательное оформление.

Кому понравится: семьям с детьми, любителям несложных и красивых игр, заядлым игрокам в тетрис и «Пэчворк» и, конечно же, убеждённым кошатникам.

ДОПОЛНЕНИЯ

Корни. Речное братство

Асимметричная стратегия о войне между звериными фракциями в лесу стала настоящим хитом и получила множество наград. Первое дополнение к «Корням» добавляет много контента: две новые фракции (культисты-пресмыкающиеся и братство бобров, которые берут с других игроков плату за перемещение по реке), три новых персонажа-Бродяги, кооперативный и соло-режимы с Механической Маркисой и возможность играть впятером.

Древний ужас: Маски Ньярлатхотепа

Ещё одно крупное дополнение для «Древнего ужаса», где впервые появятся личные истории сыщиков и действие «Сбор ресурсов», а также новые активы, заклинания и артефакты. Вы сможете сразиться ещё с двумя Древними и опробовать абсолютно новый режим кампании. Будьте начеку, Владыка Кадата пробуждается!

Война миров. Ирландия

Дополнение к асимметричной дуэльной колодостроительной игре от Дениса Пластинина добавляет поле Ирландии с уникальными регионами и новые карты для каждой из сторон.

Агентство ВРЕМЯ. Мадам

Новое приключение в квестовой серии «Агентство ВРЕМЯ» перенесёт игроков в Версаль XVII века, в эпоху мушкетёров, придворных интриг и великолепных балов. Это дополнение интересно ещё и тем, что оно последнее в так называемом «белом цикле» и станет чем-то вроде завершения первого сезона. Уже анонсирован следующий, «синий цикл», где история путешественников во времени продолжится в новых декорациях.

Exit. Затонувшее сокровище

Очередная коробочка в квест-серии Exit отправит игроков в морские глубины, где они решат множество загадок на затонувшем корабле «Санта-Мария».