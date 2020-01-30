Видео: обзор настольной игры «Рик и Морти: Анатомический парк»

Наши коллег из Hobby World выпустили новый видеобзор! На этот раз ведущий Семён Пыхтеев рассказывает о правилах настолки «Рик и Морти: Анатомический парк».
Цель игры — достроить тот самый анатомический парк, который фигурировал в мультсериале. Побеждает игрок, набравший больше всего очков в ходе партии. Обычно очки даются за постройку зданий, за победу над болезнями и за выполнение плана застройки.
Как и всегда, в конце видео Семён объявляет конкурс, в котором победитель получит настолку.
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Пусть запоздалое, но всё ещё интересное.
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