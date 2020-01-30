Видео: обзор настольной игры «Рик и Морти: Анатомический парк»

Наши коллег из Hobby World выпустили новый видеобзор! На этот раз ведущий Семён Пыхтеев рассказывает о правилах настолки «Рик и Морти: Анатомический парк».

Цель игры — достроить тот самый анатомический парк, который фигурировал в мультсериале. Побеждает игрок, набравший больше всего очков в ходе партии. Обычно очки даются за постройку зданий, за победу над болезнями и за выполнение плана застройки.

Как и всегда, в конце видео Семён объявляет конкурс, в котором победитель получит настолку.