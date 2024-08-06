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«Лучший фильм лета» — первые зрители тепло приняли фильм «Чужой: Ромул»
Андрей Квасков
13 августа 18:45
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В сети начали появляться первые обзоры фильма «Чужой: Ромул» Федерико Альвареса. Ленту преимущественно хвалят и называют лучшим проектом лета.
BrandonDavisBD
Фильм потрясающий. Он так изобретателен в плане ужаса, острых ощущений и визуальных эффектов, и при этом не переходит в беспричинные фонтаны крови или расчлененку. Мне пришлось поднимать челюсть с пола в третьем акте. Это было безумие.
Borys_Kit
В нем есть все то, что можно ожидать от фильма про Чужого, но нет ощущения, что новинка потакает ностальгии или фансервису. Лента даже находит свой новый путь развития. У Альвареса получился лучший фильм лета.
EricVespe
«Чужой: Ромул» абсолютно великолепен и каким-то образом относится с уважением к каждому из предыдущих фильмов. Финал получился спорным, но мне понравилось.
RachelLeishman
«Ромул» это первый раз, когда «Чужой» меня напугал. Рэй (ее сыграла Кейли Спэни) — идеальный персонаж для такого путешествия, и благодаря сюжетным поворотам и интригам Альвареса вы никогда не узнаете, куда направляется Ромул. Третий акт — действительно ДИКИЙ. Я в восторге.
ollywoodHandle
Это одна из лучших частей франшизы. Напряженная, пугающая и хаотичная история. Актерский состав великолепен, звуки безумны, обязательно к просмотру в кинотеатрах.
Хотя не все остались в восторге от хоррора.
griffschiller
Это «Не дыши» в космосе. Отвратительная смесь приквелов Скотта и первых двух. Ромул пытается найти собственную идентичность. Иногда у него это даже получается.
Действие картины развернется между оригинальной лентой и его прямым продолжением на заброшенной исследовательской станции, куда пребывает группа из шести человек, чтобы раздобыть дорогое оборудование.

Премьера «Чужого: Ромул» состоится 16 августа.

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Андрей Квасков
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