«Лучший фильм лета» — первые зрители тепло приняли фильм «Чужой: Ромул»

«Ромул» это первый раз, когда «Чужой» меня напугал. Рэй (ее сыграла Кейли Спэни) — идеальный персонаж для такого путешествия, и благодаря сюжетным поворотам и интригам Альвареса вы никогда не узнаете, куда направляется Ромул. Третий акт — действительно ДИКИЙ. Я в восторге.