«Трансформеры: Начало» показали слабый старт в прокате

Издание Variety объявило, что анимационный фильм «Трансформеры: Начало» слабо стартовал в США.
За первые выходные лента заработала всего 25 млн долларов, а на мировом рынке сборы не достигли и 40 млн при бюджете мультфильма в 75 млн. При этом критики и пользователи сайта Rotten Tomatoes высоко оценили картину.
Лидирующую позицию в американском прокате третью неделю подряд удерживает сиквел «Битлджуса» Тима Бертона, который собрал еще 26 млн долларов. Общие сборы составляют около 330 млн. Если фильм соберет еще около 12 млн, то войдет в десятку самых прибыльных лент 2024 года.
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