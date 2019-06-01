1 июня — Всемирный день настольных игр Кот-редактор 01.06.2019 Новости, Яндекс 583 0 минут на чтение В 2019 году Международный день настольных игр (Tabletop Day) совпадает с Днём защиты детей, и по такому поводу издатели по всей стране организовали масштабные распродажи и игротеки. На сайте HobbyGames можно найти свой город и расписание игротек — на многих площадках вход свободный, а мероприятия будут идти все выходные. Например, в Москве стартуют сразу две площадки — «Семейная игротека» (Минская улица, 2Б, ссылка) и «Большая игротека» (улица Корнейчука, 38Б, ссылка). А в Санкт-Петербурге Tabletop Day пройдёт в Библиотеке им. Гоголя (Среднеохтинский проспект, дом 8, ссылка). Кроме того, многие магазины запустили распродажи — по скидкам отдают как обычные настолки, так и настольные ролевые игры. Например, у HobbyGames товары по сниженным ценам можно посмотреть здесь. Читайте также Побеждаешь или умираешь. Настольные игры по мотивам «Игры престолов» 24.05.2019 Шесть способов переписать историю Семи Королевств. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: