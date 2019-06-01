В 2019 году Международный день настольных игр (Tabletop Day) совпадает с Днём защиты детей, и по такому поводу издатели по всей стране организовали масштабные распродажи и игротеки.

На сайте HobbyGames можно найти свой город и расписание игротек — на многих площадках вход свободный, а мероприятия будут идти все выходные. Например, в Москве стартуют сразу две площадки — «Семейная игротека» (Минская улица, 2Б, ссылка) и «Большая игротека» (улица Корнейчука, 38Б, ссылка). А в Санкт-Петербурге Tabletop Day пройдёт в Библиотеке им. Гоголя (Среднеохтинский проспект, дом 8, ссылка).

Кроме того, многие магазины запустили распродажи — по скидкам отдают как обычные настолки, так и настольные ролевые игры. Например, у HobbyGames товары по сниженным ценам можно посмотреть здесь.