23 и 24 ноября в Москве пройдет игровая выставка «Игропром»

С 23 по 24 ноября на одной из самых крупных московских площадок MAIN Stage пройдет игровая выставка «Игропром».

В рамках мероприятия посетители смогут ознакомиться с сотней игр от отечественных разработчиков.

Среди интересных проектов будут представлены ролевая игра Gedonia 2, пошаговая тактическая стратегия «Спарта 2035», детективное приключение Kanun 1919, НФ-шутер Slipgate, RPG «Древние Русы», онлайн-шутер Drone Zone и не только.

На фестивале гостей ждет множество зон и развлечений. Будут автосимуляторы, арена виртуальной реальности, лекторий, зона ретрогеймина и не только. Hobby Games тоже заглянет на мероприятие с игротекой, где можно сыграть в новые и классические настолки.

А еще на «Игропроме» пройдет гранд-финал Федерации Компьютерного спорта Москвы по CS2 и яркое косплей-шоу.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.