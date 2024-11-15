КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Кризис идей и бардак в Lucasfilm. Что происходит со «Звёздными войнами»?
«Кошмар на улице Вязов»: долгая и страшная история Фредди Крюгера
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь

Классика

10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк
«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме
Новости
23 и 24 ноября в Москве пройдет игровая выставка «Игропром»
Дмитрий Кинский
15 ноября 16:25
73
1 минута на чтение
С 23 по 24 ноября на одной из самых крупных московских площадок MAIN Stage пройдет игровая выставка «Игропром».
В рамках мероприятия посетители смогут ознакомиться с сотней игр от отечественных разработчиков.
Среди интересных проектов будут представлены ролевая игра Gedonia 2, пошаговая тактическая стратегия «Спарта 2035», детективное приключение Kanun 1919, НФ-шутер Slipgate, RPG «Древние Русы», онлайн-шутер Drone Zone и не только.
На фестивале гостей ждет множество зон и развлечений. Будут автосимуляторы, арена виртуальной реальности, лекторий, зона ретрогеймина и не только. Hobby Games тоже заглянет на мероприятие с игротекой, где можно сыграть в новые и классические настолки.
А еще на «Игропроме» пройдет гранд-финал Федерации Компьютерного спорта Москвы по CS2 и яркое косплей-шоу.
Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Прием заявок на конкурс научной фантастики «Россия 2050» продлили

Новости

В создании «Пингвина» помогали разработчики Gotham Knights
Некоторые районы Готэма в шоу вдохновлены наработками из игры.

Новости

В Steam вышла альфа нарративной RPG Rue Valley в духе Disco Elysium
Игроки смогут создать личность героя.

Новости

Стартовало кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» с братьями Уизли
Новые серии по пятницам

Новости

Похоже, шутер по StarCraft будет в открытом мире
Его еще не анонсировали

Новости

Стартовал второй сезон «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон
Пока доступен только первый эпизод.

Новости

На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили влияние научной фантастики на мир
Это произошло 5 ноября

Новости

«Властелин колец» встречает «1984» Оруэлла — бывший сценарист Detroit: Become Human начал работу над новой RPG
Инвестором выступает Krafton, издатель PUBG.

Новости

У Карателя есть будущее в MCU, а возвращение «Лунного рыцаря» под вопросом — детали будущих сериалов Marvel
«Сорвиголова: Рожденный заново» явно не ограничится одним сезоном.

Новости

Продюсеры «Джеймса Бонда» ищут на главную роль актера старше 30 лет
Они не торопятся с выбором
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты