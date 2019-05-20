20 мая вышел финальный эпизод 8 сезона «Игры престолов», который снова побил рекорд по просмотрам. Серия собрала у экранов более 17 миллионов человек.

Сейчас у сервиса более 130 подписчиков по всеми миру. Многие из них пользовались HBO только ради просмотра «Игры престолов». Портал DecisionData рассказал, что 37% процентов пользователей могут отменить подписку на HBO после финала шоу.

Это может произойти, потому что на сервисе не планируется громких премьер до 2020 года — именно тогда стартует третий сезон «Мира Дикого Запада». Спин-оффы самой «Игры престолов» тоже придётся подождать. Пока в производство запущен только приквел под рабочим названием «Долгая ночь».

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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