37% процентов пользователей могут отменить подписку на HBO после финала «Игры престолов» Евгения Блинова 20.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение 20 мая вышел финальный эпизод 8 сезона «Игры престолов», который снова побил рекорд по просмотрам. Серия собрала у экранов более 17 миллионов человек. Сейчас у сервиса более 130 подписчиков по всеми миру. Многие из них пользовались HBO только ради просмотра «Игры престолов». Портал DecisionData рассказал, что 37% процентов пользователей могут отменить подписку на HBO после финала шоу. Это может произойти, потому что на сервисе не планируется громких премьер до 2020 года — именно тогда стартует третий сезон «Мира Дикого Запада». Спин-оффы самой «Игры престолов» тоже придётся подождать. Пока в производство запущен только приквел под рабочим названием «Долгая ночь». Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: