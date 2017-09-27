Совсем скоро начнутся съёмки восьмого сезона «Игры престолов». Портал The Hollywood Reporter разузнал, кто будет снимать заключительные эпизоды саги. В кресла постановщиков позвали Мигеля Сапочника, Дэвида Наттера и… самих шоураннеров проекта, Дэвида Бенниофа и Д.Б. Уайсса!

Мигель Сапочник поставил, пожалуй, одни из лучших серий во всём сериале. Просто вспомните самые зрелищные бои в «Игре престолов» — скорее всего, они сняты именно Сапочником. Он срежиссировал «Суровый дом», «Битву бастардов» и «Ветра зимы». Да, в «Ветрах» не было эпичных битв — их заменила грандиозная сцена в церкви.

Дэвид Наттер известен, прежде всего, по эпизоду «Рейны из Кастамере». Режиссёр успешно перенёс на экран знаменитую Красную свадьбу, одну из самых трагичных сцен всей саги.

Дэвид Бенниоф и Д.Б. Уайсс до этого почти не числились режиссёрами серий. Впору задаться вопросом: а хватит ли у ни опыта? Более чем. Они уже как семь лет упорно трудятся над «Игрой престолов»: руководят съёмками сериала, разрабатывают все концепции и следят за исполнением. Вряд ли хоть кто-то в мире, кроме них самих, способен завершить этот сериал. Вполне вероятно, шоураннеры возьмут на себя финальный эпизод, чтобы окончательно расставить все точки над «i».

Портал Variety подсчитал, во сколько обойдутся съёмки нового сезона. По оценке издания, каждая серия будет стоить около $15 миллионов. HBO не раскрывают официальных цифр, поэтому можно полагаться лишь на косвенные данные. Выходит, что цена каждой серии выросла в три раза по сравнению с тратами на первый сезон. Неудивительно, что канал и шоураннеры решили сократить общее число эпизодов — в восьмом сезоне их будет только шесть.