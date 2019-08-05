Канал The CW продолжает рассказывать подробности о грядущем кроссовере своих супергеройских сериалов — «Кризисе на бесконечных Землях». На встрече Ассоциации телевизионных критиков представители компании заявили, что в ивенте появится постаревший Бэтмен, и воплотит его не кто-нибудь, а актёр озвучания Кевин Конрой, который уже много играет Тёмного рыцаря — но только голосом.

Артист начал озвучивать героя ещё с 90-х годов в мультсериале про Бэтмена. Позднее его приглашали подарить голос в нескольких анимационных фильмах DC, а также в линейке видеоигр Arkham (кроме части Origins).

События кроссовера затронут все супергеройские сериалы канала: «Флэша», «Стрелу», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и грядущую «Бэтвумен». Кроме того, на встрече представители The CW подтвердили, что в кроссовере появится Чёрная молния, который ранее не был связан с другими проектами.

Ранее канал объявил, что актёр Брэндон Рут, играющий супергероя Атома, вернётся к роли Супермена из «Возвращения Супермена» 2006 года. Это не первый раз, когда актёры в этих шоу будут воплощать нескольких разных персонажей — это объясняется столкновением Мультивселенных.

Кроссовер стартует в декабре 2019 года. Оригинальное событие в комиксах DC разворачивалось с 1985 по 1986 года, оно основательно «встряхнуло» события вселенной, и не все персонажи его пережили.