Канал The CW продолжает рассказывать подробности о грядущем кроссовере своих супергеройских сериалов — «Кризисе на бесконечных Землях». На встрече Ассоциации телевизионных критиков представители компании заявили, что в ивенте появится постаревший Бэтмен, и воплотит его не кто-нибудь, а актёр озвучания Кевин Конрой, который уже много играет Тёмного рыцаря — но только голосом.

Артист начал озвучивать героя ещё с 90-х годов в мультсериале про Бэтмена. Позднее его приглашали подарить голос в нескольких анимационных фильмах DC, а также в линейке видеоигр Arkham (кроме части Origins).

События кроссовера затронут все супергеройские сериалы канала: «Флэша», «Стрелу», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и грядущую «Бэтвумен». Кроме того, на встрече представители The CW подтвердили, что в кроссовере появится Чёрная молния, который ранее не был связан с другими проектами.

Ранее канал объявил, что актёр Брэндон Рут, играющий супергероя Атома, вернётся к роли Супермена из «Возвращения Супермена» 2006 года. Это не первый раз, когда актёры в этих шоу будут воплощать нескольких разных персонажей — это объясняется столкновением Мультивселенных.

Кроссовер стартует в декабре 2019 года. Оригинальное событие в комиксах DC разворачивалось с 1985 по 1986 года, оно основательно «встряхнуло» события вселенной, и не все персонажи его пережили.

Читайте также

Сериалы The CW по DC: сезоны 2018 года от лучшего к худшему 11

Что там у «Сидаба»? DC-сериалы в 2018 от лучшего к худшему

 21.08.2018

Рассказываем, как в этом году поживают «Стрела», «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и примкнувший к ним новичок — «Чёрная молния».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики