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    Алан Мур работает над фэнтезийной серией романов о волшебном Лондоне

    3 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    03.05.2021
    1093
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    Алан Мур возвращается к комиксам с пятитомной фэнтези-серией про волшебный Лондон

    Создатель «Хранителей» и «V — значит вендетта» Алан Мур работает над сборником рассказов и пятитомной эпической фэнтезийной серией романов под крылом британского издательства Bloomsbury.

    Отмечается, что знаменитый автор комиксов подписал контракт с шестизначной суммой.

    Первый проект, который выйдет осенью 2022 годаа, называется «Иллюминация» (Illuminations). Сборник описывается как «невероятно оригинальный» и полный «увлекательных и элегантно написанных сказок, раскрывающих всю мощь воображения и магии».

    Второй получил название «Длинный Лондон» (Long London) — он стартует в 2024 году. Его сюжет развернется в столице Англии, о которой еще никто не слышал — с убийствами, магией и безумием.

    Напомним, в 2019-м Алан Мур решил оставить мир комиксов. Тогда он отметил, что исчерпал себя и сделал все что мог.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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