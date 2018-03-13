Режиссёр Алекс Гарленд («Из машины», «Аннигиляция») впервые в своей карьере поработает над сериалом для телевидения. Как сообщает портал The Hollywood Reporter, постановщик снимет пилотный эпизод для кабельного канала FX («Легион», «Фарго, «Американская история ужасов»).

Сериал называется Devs (от английского Developers — «разработчики»). Действие сюжета развернётся вокруг девушки-разработчика Лили. Она берётся расследовать работу секретного подразделения продвинутой технологической компании в Сан-Франциско, где сама же работает сотрудником. Она уверена, что корпорация стоит за исчезновением её парня.

Гарленд напишет сценарий, поставит и спродюсирует пилотный эпизод вместе со своим коллегой продюсером Скоттом Рудином. Сериал — лишь первый в череде проектов Гарленда для канала. По контракту постановщик поработает для FX и над некоторыми другими шоу. Производством Devs займётся студия FX Productions.

Алекс Гарленд — один из самых примечательных постановщиков последнего времени. За фильм «Из машины» он был номинирован на премию «Оскар» (лучший оригинальный сценарий) и BAFTA (лучший фильм). Ранее Гарленд работал над книгами и видеоиграми, включая и сюжет слешера DmC: Devil May Cry. Кроме того, он на разных ролях был вовлечён в производство фильмов «28 дней спустя» «Дредд». Актёр Карл Урбан недавно заявил, что на самом деле именно Алекс Гарленд помог снять «Дредда». В его слова легко поверить,ведь ранее ходили слухи, что постановщик картины Пит Трэвис покинул проект до завершения съёмок.

13 марта на Netflix вышел научно-фантастический триллер Гарленда «Аннигиляция» по мотивам одноимённого романа Джеффа Вандермеера.