Продюсер Александр Цекало готовит новый юмористический сериал, который соединит две популярные темы отечественных экранов: русские былины про богатырей и «ментовские» криминальные сериалы. Об этом Цекало рассказал при встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Продюсер вкратце описал концепцию шоу. Три знаменитых богатыря — Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич — заскучали без дел. Им приходит на ум идея открыть своё детективное агентство и приступить к расследованиям. Рабочее название так и звучит: «Агентство „3Б“»

Сценарий весёлый. В нём обыгрываются термины и выражения профессии следователя: СИЗО – «Специзба для опричника», «пробить по бересте». Это будет доступно и патриотично, но не квасной патриотизм, а лёгкий и весёлый. Александр Цекало

Пока что съёмочная группа ищет подходящие места для съёмок. Создатели планируют снять 16 серий по 25 минут за 2 месяца. При успехе сериал могут продлить ещё на несколько сезонов.

Мы ищем места в России, которые могли бы стать княжим городом. У вас есть два объекта, которые нам подходят — это Кремль и Витославлицы. Нам нужно снимать два месяца, поселить актёров. Мы создаем сериалы с продолжением. Первый сезон снимем, и, если все в порядке и будет продолжение, в следующем году вернёмся вновь снимать. У вас здесь всё для этого есть, прекрасные места, но без вашей помощи нам не обойтись. Александр Цекало

Губернатор Андрей Никитин пообещал, что его коллеги рассмотрят предложение продюсера и помогут, чем смогут. Он подчеркнул, что в регионе есть множество подходящих съемок мест — Новгородский кремль, Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы», Рюриково городище, Белая башня, Славянская деревня X века в Любытинском районе.

Заниматься сериалом будет продюсерская компания «Среда», основанная в 2008 году. Она выпустила такие сериалы, как «Мажор», «Гоголь» и «Троцкий», а также снимала передачи «Большая разница» и «Прожекторперисхилтон». «Среда» стала первой отечественной компанией, у которой сервис Netflix купил права на показ сериалов.