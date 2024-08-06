Amazon готовит анимационную антологию по игровым вселенным. Там будет Warhammer 40,00!

Издание Deadline сообщило
, что Amazon готовит анимационную антологию Secret Level от создателя «Любовь, смерть и роботы» Тима Миллера. Ее события развернутся в разных игровых вселенных.
Некоторые эпизоды будут основаны на проектах PlayStation, Spelunky и New World от Amazon Games. Если верить журналистам Redanian Intelligence, в антологии будут серии по DOOM, The Outer Worlds и Warhammer 40,000.
Что касается последней, то она расскажет о приключениях Капитана Титуса, к озвучке которого вернется Клайв Станден (Warhammer 40,000: Space Marine 2). Режиссером выступит Патрик Осборн («Нимона»).
Анонс Secret Level, вероятно, состоится на церемонии открытия gamescom 20 августа.