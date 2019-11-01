По данным Deadline, Amazon запускает в производство сериал по хоррор-роману Рональда Малфи «Кость бледная».

Экранизацией детективного триллера займутся Генри Чейсон (писал сценарий к хоррору «Оленьи рога» с Кери Рассел и Джесси Племонсом, выйдет в 2020-м) и Уоррен Литтлфилд («Рассказ служанки», продюсер «Фарго»). Снимать шоу будет студии Fox 21 TV и Amazon.

«Кость бледная» рассказывает о Дредс Хэнде — далёком городе на Аляске. Здесь год назад без вести пропал брат-близнец Пола Галло. Когда же выясняется, что местный охотник оказался серийным убийцей, который расчленил и захоронил в лесу около десяти туристов, Пол отправляется на Аляску узнать, что же на самом деле случилось с его братом.

Вскоре к детективному расследованию примешается мистическая составляющая. В городе ходят легенды о дьяволе, что крадёт человеческие души — так местные объясняют странные события. Коренные жители отказываются общаться с чужаками, а вокруг повсюду деревянные кресты, которые, по преданиям, не дают тому, что живет в лесу добраться до людей. Вскоре Пол понимает, что ответы на вопросы могут быть ужаснее, чем он думал, и дурная слава Дредс Хэнда — всего лишь отголосок реального кошмара, который проник в этот город.

В 2019 году «Астель-Спб» выпустила «Кость бледную» на русском языке. В оригинале роман вышел в 2017-м.