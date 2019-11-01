По данным Deadline, Amazon запускает в производство сериал по хоррор-роману Рональда Малфи «Кость бледная».

Экранизацией детективного триллера займутся Генри Чейсон (писал сценарий к хоррору «Оленьи рога» с Кери Рассел и Джесси Племонсом, выйдет в 2020-м) и Уоррен Литтлфилд («Рассказ служанки», продюсер «Фарго»). Снимать шоу будет студии Fox 21 TV и Amazon.

Amazon готовит сериал по хоррору «Кость бледная» Рональда Малфи 1

«Кость бледная» рассказывает о Дредс Хэнде — далёком городе на Аляске. Здесь год назад без вести пропал брат-близнец Пола Галло. Когда же выясняется, что местный охотник оказался серийным убийцей, который расчленил и захоронил в лесу около десяти туристов, Пол отправляется на Аляску узнать, что же на самом деле случилось с его братом.

Вскоре к детективному расследованию примешается мистическая составляющая. В городе ходят легенды о дьяволе, что крадёт человеческие души — так местные объясняют странные события. Коренные жители отказываются общаться с чужаками, а вокруг повсюду деревянные кресты, которые, по преданиям, не дают тому, что живет в лесу добраться до людей. Вскоре Пол понимает, что ответы на вопросы могут быть ужаснее, чем он думал, и дурная слава Дредс Хэнда — всего лишь отголосок реального кошмара, который проник в этот город.

В 2019 году «Астель-Спб» выпустила «Кость бледную» на русском языке. В оригинале роман вышел в 2017-м.

Читайте также

Amazon приобрёл права на комедийный сериал Саймона Пегга и Ника Фроста про охотников за паранормальным

Amazon приобрёл права на комедийный сериал Саймона Пегга и Ника Фроста про охотников за паранормальным

 05.08.2019

Знаменитый дуэт выступит и в качестве актёров, и в качестве продюсеров.

СМИ: Amazon и Paramount TV готовят сериал по мотивам НФ-хоррора «Сквозь горизонт»

СМИ: Amazon и Paramount TV готовят сериал по мотивам НФ-хоррора «Сквозь горизонт»

 06.08.2019

Режиссёром и исполнительным продюсером назначен Адам Вингард, снявший «Годзиллу против Конга» и адаптацию «Тетради смерти».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.