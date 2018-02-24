Совсем недавно мы сообщали, что интернет-гигант Amazon запустил в производство сериал по мотивам научно-фантастического цикла Иэна Бэнкса «Культура». Однако издание Deadline уточняет, что это не всё новости экранизации от боссов Amazon — в активе компании есть ещё два новых сериальных проекта: «Тёмная башня» и «Колесо времени».

Съёмки «Тёмной башни» начнутся уже этим летом. Первоначально проект должен был стать спин-оффом полнометражного фильма, однако картина провалилась в прокате — поэтому сериал позиционируется скорее как самостоятельное произведение. Он будет основан на четвёртой книге «Колдун и кристалл» — это большой «флэшбек», в котором рассказывается о юности Роланда и его друзей, а также о его любви всей жизни.

С «Колесом времени» ситуация ещё интереснее. Книги уже пыталась экранизировать компания 21st Century Fox — в 2015 году она сняла 20-минутный пилот несуществующего сериала «Колесо Времени: Зимний дракон». Его показали глубокой ночью на кабельном канале FXX, чтобы сохранить права на экранизацию. Однако Харриет Макдугал, вдова и редактор покойного Роберта Джордана, подала на компанию в суд и выиграла его.

Права на адаптацию перешли к студии Sony Pictures Television, которая вроде бы анонсировала разработку сериала. Заниматься им должен был продюсер и сценарист Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.» и «Хемлок Гроув»), а Макдугал согласилась выступить консультантом. Новостей о проекте не было долгое время, но теперь за экранизацию взялсяAmazon. Неизвестно, подключит ли он к разработке сериала новую команду. Будем ждать подробностей.

Первый роман, «Око мира», начинается в духе Толкина — на деревню главных героев нападают полчища троллоков, солдат Тьмы. Юноши Ранд, Мэтт и Перрин решают покинуть дом и отыскать убежище. Но в дальнейшем Джордан подробно раскрывает все особенности своего мира, а сюжет приобретает небывалый размах. В поздних томах сага начинает напоминать скорее «Дюну» в антураже фэнтези.

Итого сейчас в активе Amazon следующие сериалы-экранизации:

приквел по «Властелину колец» Толкина;

«Конан-варвар» Говарда;

«Вспомни о Флебе» из НФ-цикла «Культура» Бэнкса;

спин-офф «Тёмной башни» Кинга;

«Лавина» Стивенсона;

«Мир-Кольцо» Нивена;

«Лазарь» по одноимённому комиксу Руки.