Совсем недавно мы сообщали, что интернет-гигант Amazon запустил в производство сериал по мотивам научно-фантастического цикла Иэна Бэнкса «Культура». Однако издание Deadline уточняет, что это не всё новости экранизации от боссов Amazon — в активе компании есть ещё два новых сериальных проекта: «Тёмная башня» и «Колесо времени».

Съёмки «Тёмной башни» начнутся уже этим летом. Первоначально проект должен был стать спин-оффом полнометражного фильма, однако картина провалилась в прокате — поэтому сериал позиционируется скорее как самостоятельное произведение. Он будет основан на четвёртой книге «Колдун и кристалл» — это большой «флэшбек», в котором рассказывается о юности Роланда и его друзей, а также о его любви всей жизни.

С «Колесом времени» ситуация ещё интереснее. Книги уже пыталась экранизировать компания 21st Century Fox — в 2015 году она сняла 20-минутный пилот несуществующего сериала «Колесо Времени: Зимний дракон». Его показали глубокой ночью на кабельном канале FXX, чтобы сохранить права на экранизацию. Однако Харриет Макдугал, вдова и редактор покойного Роберта Джордана, подала на компанию в суд и выиграла его. 

Права на адаптацию перешли к студии Sony Pictures Television, которая вроде бы анонсировала разработку сериала. Заниматься им должен был продюсер и сценарист Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.» и «Хемлок Гроув»), а Макдугал согласилась выступить консультантом. Новостей о проекте не было долгое время, но теперь за экранизацию взялсяAmazon. Неизвестно, подключит ли он к разработке сериала новую команду. Будем ждать подробностей. 

Первый роман, «Око мира», начинается в духе Толкина — на деревню главных героев нападают полчища троллоков, солдат Тьмы. Юноши Ранд, Мэтт и Перрин решают покинуть дом и отыскать убежище. Но в дальнейшем Джордан подробно раскрывает все особенности своего мира, а сюжет приобретает небывалый размах. В поздних томах сага начинает напоминать скорее «Дюну» в антураже фэнтези.

Итого сейчас в активе Amazon следующие сериалы-экранизации:

  • приквел по «Властелину колец» Толкина;
  • «Конан-варвар» Говарда;
  • «Вспомни о Флебе» из НФ-цикла «Культура» Бэнкса;
  • спин-офф «Тёмной башни» Кинга;
  • «Лавина» Стивенсона;
  • «Мир-Кольцо» Нивена;
  • «Лазарь» по одноимённому комиксу Руки.

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