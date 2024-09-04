Amazon снимет фильм по The Sims, а пятой части игры не будет





Ленту снимут Amazon и продакшн-компания Марго Робби LuckyChap, а кресло режиссера займет Кейт Херрон, которая работала над «Локи». Она же выступит соавтором сценария.





Вторая новость оказалась менее радостной — Maxis не планирует выпускать The Sims 5 в качестве самостоятельного проекта. Вместо полноценной номерной части студия продолжит контентную поддержку The Sims 4, а также перенесет в нее некоторые наработки отмененного проекта.





Кроме этого, в «четверке» появится мультиплеер и магазин для продажи-покупки пользовательского контента. Что касается тайтла под кодовым названием Project Rene, то его разработка продолжается.

EA объявила сразу несколько новостей для поклонников вселенной The Sims. Во-первых, компания подтвердила разработку лайв-экшен фильма.