Кабельный канал AMC приобрёл права на сериальную экранизацию всех трёх произведений Джеффа Вандермеера из фантастического цикла «Борн».
Одноимённый роман, открывающий цикл, рассказывает о девушке Рэйчел, выживающей в городе будущего, который разрушен засухой и войнами. Поселение наводнено экспериментами некой Компании — уже давно закрытой биотехнологической фирмы. Среди угроз и опасностей — гигантский медведь, наводящий ужас на выживших.
Вскоре в одной из вылазок Рэйчел находит странное живое существо, Унесённого — не то зверя, не то растение. И забирает его с собой. Девушка невольно привязывается к созданию, а то учит видеть красоту в разрушенном мире.
Всего в цикле вышло три произведения — первый роман «Борн» (его выпустило на русском издательство fanzon), повесть The Strange Bird и отдельный роман Dead Astronauts, поступивший в продажу в начале декабря. Он рассказывает о конфликте с той самой Компанией «сквозь пространство и время»
Вселенная «Борна» — это совершенно уникальный IP, Джефф создал впечатляющий постапокалиптический мир с широкими возможностями для представления в визуальном медиуме вроде телевидения.
Бен Дэвис, руководитель AMC Studios
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