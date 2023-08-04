Анджей Сапковский планирует закончить новую книгу по «Ведьмаку» в 2024-м

На стриме с украинскими поклонниками Анджей Сапковский рассказал, что «усердно работает» над ещё одной книгой по «Ведьмаку». Писатель не поделился конкретными планами, но выразил надежду, что сможет закончить её в течение года.

О сюжете Сапковский распространяться тоже не стал, но ещё в 2018-м он подумывал написать не продолжение, а скорее спин-офф или приквел. Писатель считает, что основная сага закончена и не нуждается в продолжении. Впрочем, повернуть события он может в любую сторону.

В 2013-м Сапковский выпустил «Сезон гроз», написанный в духе двух первых книг по «Ведьмаку». Это тоже сборник рассказов, действие которых разворачивается параллельно сборнику «Последнее желание».