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    Анджей Сапковский планирует закончить новую книгу по «Ведьмаку» в 2024-м

    4 августа 2023
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    04.08.2023
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    «Он настоящий профессионал»: Анджей Сапковский о Генри Кэвилле в роли ведьмака

    На стриме с украинскими поклонниками Анджей Сапковский рассказал, что «усердно работает» над ещё одной книгой по «Ведьмаку». Писатель не поделился конкретными планами, но выразил надежду, что сможет закончить её в течение года.

    О сюжете Сапковский распространяться тоже не стал, но ещё в 2018-м он подумывал написать не продолжение, а скорее спин-офф или приквел. Писатель считает, что основная сага закончена и не нуждается в продолжении. Впрочем, повернуть события он может в любую сторону.

    В 2013-м Сапковский выпустил «Сезон гроз», написанный в духе двух первых книг по «Ведьмаку». Это тоже сборник рассказов, действие которых разворачивается параллельно сборнику «Последнее желание».

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     Борис Невский |  26.10.2015 |  4949

    Не будь предыдущих книг о ведьмаке, «Сезон гроз» казался бы идеальным.

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