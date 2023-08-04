Анджей Сапковский планирует закончить новую книгу по «Ведьмаку» в 2024-м

На стриме с украинскими поклонниками Анджей Сапковский рассказал, что «усердно работает» над ещё одной книгой по «Ведьмаку». Писатель не поделился конкретными планами, но выразил надежду, что сможет закончить её в течение года.
О сюжете Сапковский распространяться тоже не стал, но ещё в 2018-м он подумывал написать не продолжение, а скорее спин-офф или приквел. Писатель считает, что основная сага закончена и не нуждается в продолжении. Впрочем, повернуть события он может в любую сторону.
В 2013-м Сапковский выпустил «Сезон гроз», написанный в духе двух первых книг по «Ведьмаку». Это тоже сборник рассказов, действие которых разворачивается параллельно сборнику «Последнее желание».
Читайте также
Анджей Сапковский «Сезон гроз»
Не будь предыдущих книг о ведьмаке, «Сезон гроз» казался бы идеальным.
Анджей Сапковский: «Моя лучшая книга ещё не написана»
Интервью с автором «Ведьмака».
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.