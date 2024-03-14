Анонсировали карточный рогалик по «Сказкам Старой Руси»

1С Game Studios анонсировала первую игру по вселенной «Сказок Старой Руси» за авторством Романа Папсуева — «Бессмертный».
По словам разработчиков, это будет карточный «рогалик» с множеством разнообразных стратегий.
Игроки смогут выбрать разных персонажей, у каждого из которых уникальный набор карт. Авторы уже показали Василису Премудрую и Варвару.
Релиз состоится в 2024 году.
Тизер
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