Анонсировали карточный рогалик по «Сказкам Старой Руси»

1С Game Studios анонсировала первую игру по вселенной «Сказок Старой Руси» за авторством Романа Папсуева — «Бессмертный».

По словам разработчиков, это будет карточный «рогалик» с множеством разнообразных стратегий.

Игроки смогут выбрать разных персонажей, у каждого из которых уникальный набор карт. Авторы уже показали Василису Премудрую и Варвару.

Релиз состоится в 2024 году.

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