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    Анонсировали карточный рогалик по «Сказкам Старой Руси»

    14 марта 2024
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    14.03.2024
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    Анонсировали карточный рогалик по «Сказкам Старой Руси» 5

    1С Game Studios анонсировала первую игру по вселенной «Сказок Старой Руси» за авторством Романа Папсуева — «Бессмертный».

    По словам разработчиков, это будет карточный «рогалик» с множеством разнообразных стратегий.

    Игроки смогут выбрать разных персонажей, у каждого из которых уникальный набор карт. Авторы уже показали Василису Премудрую и Варвару.

    Релиз состоится в 2024 году.

    Тизер

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    Анонсировали карточный рогалик по «Сказкам Старой Руси»
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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