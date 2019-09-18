В начале сентября издательство Insight Editions открыло предзаказ артбука по кукольному фэнтези-сериалу «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления». В книге собраны концепт-арты, раскадровки, фотографии кукол и описание персонажей и основных локаций.

Арт: иллюстрации из артбука по сериалу «Тёмный кристалл» 1 Арт: иллюстрации из артбука по сериалу «Тёмный кристалл» 4 Арт: иллюстрации из артбука по сериалу «Тёмный кристалл» 3 Арт: иллюстрации из артбука по сериалу «Тёмный кристалл» 2 Арт: иллюстрации из артбука по сериалу «Тёмный кристалл» 5 Арт: иллюстрации из артбука по сериалу «Тёмный кристалл» 6 Арт: иллюстрации из артбука по сериалу «Тёмный кристалл» 7

В числе прочего в артбук войдут интервью с создателями сериала, дизайн марионеток и рисунки Брайана Фрауда, одного из автора оригинального фильма и шоу. В книге будет 192 страницы.

в 2017-м издательство уж выпускало артбук по вселенной — Dark Crystal: The Ultimate Visual History» был посвящён фильму 1982 года. В нём тоже приводились фотографии кукол, концепт-арты и описание мира.

Заказать The Dark Crystal: Age of Resistance: Inside the Epic Return to Thra можно на сайте SideShow или на Amazon. В продажу книга поступит 12 ноября.

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