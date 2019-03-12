Автор To the Moon представил следующую игру — это будет история, «полная кровавых убийств»

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Геймдизайнер и разработчик Кан Гао, известный по драматическим инди-адвенчурам To the Moon и Finding Paradise, опубликовал короткий тизер своего следующего проекта — игры Impostor Factory.

Никаких подробностей он не приводит, а в ролике, кроме названия, нет никакой дополнительной информации. Лишь в описании к видео есть строчка, гласящая, что следующая игра будет «полна кровавых убийств».

В июне 2018 года Кан Гао рассказал, что некая студия у него купила права на экранизацию To the Moon в виде полнометражного аниме-фильма. По словам разработчика, бюджет адаптации превысит бюджет картины «Твоё имя» Макото Синкая.

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Поклонникам To the Moon играть обязательно. Правда, сиквел предлагает ничего нового, кроме сюжета.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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