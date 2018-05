Готовьте платочки, дорогие друзья! Инди-разработчик, сценарист и композитор Кан Гао, известный своими небольшими трогательными играми, рассказал, что в производство запущен полнометражный аниме-фильм по мотивам его игры To the Moon.

Писать сценарий будет сам Гао. По его словам, сюжет экранизации будет немного отличаться от игры. Гао считает, что хорошая адаптация обладает духом оригинала и собственным разумом. Производством анимационного фильма занимаются компании из Китая и Японии, причём историю адаптирует некая довольно известная студия. Как утверждает Гао, её знают все, кто интересуется анимацией. По его словам, производственный бюджет будет превышать бюджет картины «Твоё имя» Макото Синкая.

Сюжет To the Moon рассказывает о двух сотрудниках корпорации «Зигмунд», которая занимается редактированием воспоминаний. Поскольку вмешательство в работу мозга может привести к необратимым последствиям, то такие услуги обычно оказывают только для тех, кто уже находится на смертном одре. Доктора Ева Розалин и Нил Уоттс отправляются на очередное поручение — исполнить предсмертное желание Джонни, который всегда хотел отправиться на Луну. To the Moon вышла в 2011 году, и с тех пор Кан Гао выпустил к ней несколько бесплатных мини-дополнений (включая короткую Bird Story) и продолжение Finding Paradise.

За наводку благодарим нашего читателя Нестора.