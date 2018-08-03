Сразу несколько источников сообщили Collider, что Ричард Уэнк (обе части «Великого уравнителя», «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся») нанят студией Sony, чтобы написать сценарий фильма о Крэйвене-охотнике.

Крэйвен-охотник (он же Сергей Кравинов) — один из противников Человека-паука в комиксах Marvel. Крэйвен обладает невероятным мастерством по выслеживанию и уничтожению опасной живности. Но в качестве своего главного трофея Крэйвен видит Человека-паука.

Напомним, что студия Sony давно мечтает о собственной киновселенной, посвящённой многочисленным колоритным противникам Человека-паука, но несколько фильмов, включая «Зловещую шестёрку», сгинули в производственном аду. Впрочем, «Веном» выходит на экраны уже скоро, относительно недавно стало известно о Silver & Black, теперь же студия начала работу над Крэйвеном. Интересно посмотреть, как Ричард Уэнк сможет раскрыть персонажа без добавления в фильм героя Тома Холланда. Или мы увидим иную версию Человека-паука?