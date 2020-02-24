На днях в официальном инстаграме «Леденящих душу приключений Сабрины» опубликовали фотографию, на которой засветилась Кирнан Шипка вместе со звездами «Ривердэйла» — Кеем Джеем Апой и Кейси Коттом.

Описание фото гласит: «Ривердэйл — большое и страшное место». Судя по всему, таким образом нам намекают на скорый кроссовер двух сериалов. Это вполне возможно, учитывая, что персонажи обоих шоу изначально появились на страницах одного комикса — «Арчи».

Единственная проблема — показом «Леденящих душу приключений Сабрины» занимается Netflix, а «Ривердэйла» — телеканал The CW. Однако, вероятно, компаниям удалось договориться друг с другом.

На связь сериалов нам указывали с первого сезона «Ривердэйла», где упоминался родной город Сабрины — Гриндэйл. А в третьем сезоне Chilling Adventures of Sabrina главная героиня вместе с кузеном посещала Ривердэйл, где был спрятан один из необходимых ей артефактов. Также были и куда мелкие отсылки.

Напомним, вторая часть четвертого сезона «Ривердэйла» вернется в эфир 26 февраля. В 13 эпизоде стало известно, что Джагхед был убит Бетти. Не исключено, что Арчи решит отвезти своего товарища в Гриндэйл, чтобы его воскресила Сабрина. Тем более, что в комиксах Джагхед однажды обращался за помощью к ведьме — тогда она вернула к жизни его собаку. Правда, та стала зомби…