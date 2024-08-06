Авторы трилогии Shadowrun показали тизер новой игры

Harebrained Schemes, ответственная за трилогию Shadowrun, опубликовала первый тизер-трейлер своей новой игры под названием Graft.

Это будет смесь RPG и выживача в мрачном сеттинге посткиберпанка с элементами хоррора.

Игрокам предстоит сражаться с одичавшими жертвами древних экспериментов, омерзительными тварями и агентами обезумевшего ИИ. Чтобы победить их, придется усовершенствовать свое тело с помощью имплантов павших врагов. Правда, вместе с новыми возможностями главный герой получит осколки желаний и воспоминаний других людей.

Даты релиза пока нет. Разработка находится стадии прототипирования.

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