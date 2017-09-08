В прошлом году руководство канала BBC решило выпустить спин-офф во вселенной сериала «Доктора Кто». Новое шоу под названием «Класс» рассказывало об учениках простой земной школы, которые то и дело сталкивались с непонятными ситуациями и жуткими тварями. Пару раз даже на помощь ученикам приходил сам Доктор. Увы, «Класс» застрял в попытках найти себя в разных жанрах — он прикидывался то фантастикой, то школьной драмой, то триллером. За сценарием сериала стоял британский писатель и сценарист Патрик Несс — это по его книжке экранизировали фэнтезийно-драматический фильм «Голос монстра».

Формально сериал никто не закрывал, но целый год о нём не было никаких новостей. Вплоть до сегодняшнего дня, 8 сентября, когда BBC официально об этом написали у себя на сайте.

Директор по управлению канала Дэмиен Кавана прокомментировал ситуацию так:

Нет, [мы не будем продолжать сериал]. В этом нет ничего плохого. Я считаю, что Патрик проделал отличную работу, он изучил невероятный мир. Но честно говоря, нам не стоило запускать этот сериал на канале BBC 3. Некоторые вещи порой просто не должны происходить, и я должен принимать решения о том, что делать дальше — с драматической точки зрения. Всегда так было — иногда ты что-то делаешь, а потом приходишь к выводу, что к этому не стоит возвращаться. «Класс» — одна из таких вещей.

Мы не будем сильно скучать по этому сериалу, но идея спин-оффов в мире «Доктора Кто» уж очень соблазнительная. Как показывает «Торчвуд», это может положить начало действительно необычной истории. Надеемся, что с приходом нового шоураннера и актёра в «Доктора Кто» руководство захочет снять новый спин-офф. Вдруг он окажется неплохим?