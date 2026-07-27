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Новости

«Бегущий по лезвию 2099» будет законченной историей на один сезон

Андрей Квасков
27 июля 13:16
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1 минута на чтение
Шоураннер «Бегущего по лезвию 2099» Силка Луиза рассказала, что сериал задумывался как законченная история на восемь эпизодов. Видимо, если второй сезон и увидит свет, то уже с новыми героями.
Силка Луиза
Этот проект с самого начала задумывался как мини-сериал. Переход от кино к телевидению — это действительно огромный скачок для такого кинематографического произведения, как «Бегущий по лезвию».

Поэтому для нас было очень важно рассказать историю, которая в некотором смысле напоминала бы фильм: с началом, серединой и концом.
Действие сериала развернется спустя полвека от фильма Дени Вильнёва и спустя 80 лет от оригинального «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. За это время в мире произошло восстание репликантов, после которого люди стали вторым сортом.

Премьера состоится 25 ноября.

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Андрей Квасков
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