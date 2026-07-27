«Бегущий по лезвию 2099» будет законченной историей на один сезон

Шоураннер «Бегущего по лезвию 2099» Силка Луиза рассказала, что сериал задумывался как законченная история на восемь эпизодов. Видимо, если второй сезон и увидит свет, то уже с новыми героями.
Силка Луиза
Этот проект с самого начала задумывался как мини-сериал. Переход от кино к телевидению — это действительно огромный скачок для такого кинематографического произведения, как «Бегущий по лезвию».
Поэтому для нас было очень важно рассказать историю, которая в некотором смысле напоминала бы фильм: с началом, серединой и концом.
Действие сериала развернется спустя полвека от фильма Дени Вильнёва и спустя 80 лет от оригинального «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. За это время в мире произошло восстание репликантов, после которого люди стали вторым сортом.
Премьера состоится 25 ноября.
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