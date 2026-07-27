«Бегущий по лезвию 2099» будет законченной историей на один сезон





Поэтому для нас было очень важно рассказать историю, которая в некотором смысле напоминала бы фильм: с началом, серединой и концом.

Этот проект с самого начала задумывался как мини-сериал. Переход от кино к телевидению — это действительно огромный скачок для такого кинематографического произведения, как «Бегущий по лезвию».