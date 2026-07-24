Первые кадры и сюжет сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из будущего сериала «Бегущий по лезвию 2099», который выйдет на Amaxon Prime Video. На них мы видим двух главных героинь: Олвэн в исполнении Мишель Йео и Кору, которую играет Хантер Шаффер.

Действие сериала происходит спустя полвека от фильма Дени Вильнёва и спустя 80 лет от оригинального «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. За это время в мире произошло восстание репликантов (клонов-рабов). Шоураннер сериала Силка Луиза рассказала подробнее о сюжете:

Силка Луиза Состоялось восстание репликантов, которое давно назревало. И между 2049 и 2099 оно произошло. Произошла война, и люди проиграли. Наши худшие страхи воплотились. Репликанты теперь распоряжаются властью в городе, а люди — граждане второго сорта.

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