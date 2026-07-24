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Первые кадры и сюжет сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Кот-император
24 июля 09:10
615
1 минута на чтение
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из будущего сериала «Бегущий по лезвию 2099», который выйдет на Amaxon Prime Video. На них мы видим двух главных героинь: Олвэн в исполнении Мишель Йео и Кору, которую играет Хантер Шаффер.
Действие сериала происходит спустя полвека от фильма Дени Вильнёва и спустя 80 лет от оригинального «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. За это время в мире произошло восстание репликантов (клонов-рабов). Шоураннер сериала Силка Луиза рассказала подробнее о сюжете:
Силка Луиза
Состоялось восстание репликантов, которое давно назревало. И между 2049 и 2099 оно произошло. Произошла война, и люди проиграли. Наши худшие страхи воплотились. Репликанты теперь распоряжаются властью в городе, а люди — граждане второго сорта.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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