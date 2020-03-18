В PlayStation Store стартовала распродажа «Мега март», в рамках которой многие игры получили скидки до 65%. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

Предложением недели стала Assassin’s Creed Odyssey. Стандартное издание игры можно приобрести за 1439 рублей, а «золотое» — за 2279 . Кроме того, сейчас в нее можно сыграть бесплатно — до 23 марта.

Акция завершится 1 апреля.