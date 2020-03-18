В PlayStation Store стартовала распродажа «Мега март», в рамках которой многие игры получили скидки до 65%. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

Предложением недели стала Assassin’s Creed Odyssey. Стандартное издание игры можно приобрести за 1439 рублей, а «золотое» — за 2279 . Кроме того, сейчас в нее можно сыграть бесплатно — до 23 марта.

Bloodborne, RAGE 2 и Devil May Cry 5: что купить на распродаже в PS Store? 1 Bloodborne, RAGE 2 и Devil May Cry 5: что купить на распродаже в PS Store? 3 Bloodborne, RAGE 2 и Devil May Cry 5: что купить на распродаже в PS Store? 2 Bloodborne, RAGE 2 и Devil May Cry 5: что купить на распродаже в PS Store? 6

Акция завершится 1 апреля.

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