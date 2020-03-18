В PlayStation Store стартовала распродажа «Мега март», в рамках которой многие игры получили скидки до 65%. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
Предложением недели стала Assassin’s Creed Odyssey. Стандартное издание игры можно приобрести за 1439 рублей, а «золотое» — за 2279 . Кроме того, сейчас в нее можно сыграть бесплатно — до 23 марта.
- Assassin’s Creed Origins — 899 рублей (было 3999 рублей);
- Banner Saga Trilogy — 1199 рублей (было 3599 рублей);
- Battlefield V: Years 2 Edition —1499 рублей (было 3999 рублей);
- Bloodborne — 929 рублей (было 1199 рублей);
- Bloodstained: Ritual of the Night — 1494 рубля (было 2299 рублей);
- Dark Souls Remastered — 899 рублей (было 2599 рублей);
- Devil May Cry 5 Deluxe Edition — 1499 рублей (было 2899 рублей);
- DOOM + Wolfenstein II Bundle — 1949 рублей (было 3199 рублей);
- Far Cry 5 — 899 рублей (было 3999 рублей);
- Injustice 2 Ultimate Pack — 712 рублей (было 2849 рублей);
- Mutant Year Zero: Road to Eden — 1274 рубля (было 2549 рублей);
- RAGE 2 — 1499 рублей (было 3999 рублей);
- Resident Evil 2 Deluxe Edition — 1499 рублей (было 2899 рублей);
- SOULCALIBUR Ⅵ — 1499 рублей (было 4099 рублей);
- The Witcher 3: Wild Hunt — 649 рублей (было 1799 рублей);
- Ghost Recon Breakpoint — 1199 рублей (было 4499 рублей);
- Ghost Recon Wildlands — 1199 рублей (было 2599 рублей);
- Uncharted: The Lost Legacy — 929 рублей (было 1349 рублей);
- Watch Dogs 2 Deluxe Edition — 2399 рублей (было 3999 рублей);
- XCOM 2 — 899 рублей (было 2999 рублей).
Акция завершится 1 апреля.
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