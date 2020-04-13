В феврале Боб Айгер объявил, что покидает должность генерального директора Disney. С 2013 года он неоднократно откладывал свой уход. И, видимо, ему придется сделать это еще раз, поскольку на фоне пандемии компания оказалась в непростом положении.

Источники The New York Times сообщают, что формально Айгер все еще остается председателем Disney, однако фактически он снова взял на себя руководство корпорацией.

В компании его сейчас называют просто Бобом, а недавно назначенного на пост главы Disney Боба Чапека — Бобом Ч. Сотрудники компании все еще считают настоящим гендиректором Айгера.

По мнению Боба, после кризиса компания сильно изменится, поэтому сейчас он занят ее реструктуризацией: в Disney будет работать меньше людей, а самой компании придется вести бизнес в неуверенности того, как безопасно собирать людей для развлечения.

Бывший руководитель HBO Ричард Плеплер отметил, что Боб показывается себя как настоящий лидер.

То, что он не ушел — огромная удача. Сейчас то время, когда люди в первую очередь ищут лидера, который успел себя зарекомендовать. И Боб его олицетворяет.

Прежде стало известно, что Боб Айгер полностью отказался от зарплаты, чтобы уменьшить убытки компании. А Бобу Чапеку урезали оклад на 50%.