Брендон Сандерсон получил от Bandai Namco редкий пресс-кит по Elden Ring

Во время прямой трансляции на своём YouTube-канале Брендон Сандерсон рассказал, что с ним связались представители Bandai Namco и прислали ему пресс-кит по Elden Ring. Это очень редкий пресс-кит — всего таких выпустили лишь 40 штук.

Писатель похвастался подарком в том же прямом эфире и показал его зрителям. Кроме самой игры, в набор также вошли письмо, созданная вручную карта Междуземья, плащ Мелины, деревянная гравюра с изображением Малении и реплика двуручного меча с выгравированной надписью «Rise, Tarnished».