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    Новости

    Брендон Сандерсон получил от Bandai Namco редкий пресс-кит по Elden Ring

    2 апреля 2022
    02.04.2022
    262
    1 минута на чтение
    Брэндон Сандерсон получил от Bandai Namco редкий пресс-кит по Elden Ring

    Во время прямой трансляции на своём YouTube-канале Брендон Сандерсон рассказал, что с ним связались представители Bandai Namco и прислали ему пресс-кит по Elden Ring. Это очень редкий пресс-кит — всего таких выпустили лишь 40 штук.

    Писатель похвастался подарком в том же прямом эфире и показал его зрителям. Кроме самой игры, в набор также вошли письмо, созданная вручную карта Междуземья, плащ Мелины, деревянная гравюра с изображением Малении и реплика двуручного меча с выгравированной надписью «Rise, Tarnished».

    Брэндон Сандерсон получил от Bandai Namco редкий пресс-кит по Elden Ring 1 Брэндон Сандерсон получил от Bandai Namco редкий пресс-кит по Elden Ring 2 Брэндон Сандерсон получил от Bandai Namco редкий пресс-кит по Elden Ring 3

    В письме Сандерсону компания сообщила, что хотела бы поработать с писателем. Автор ответил, что и сам не отказался бы от сотрудничества с издателем Elden Ring, и у него уже есть наработки для Soulsborne-игры для Bandai Namco.

    Ранее Брендон Сандерсон шутил по поводу сотрудничества Джорджа Мартина с разработчиками Elden Ring — он назвал это плохой идеей, потому что автор «Песни льда и пламени» даже не играет, а вот он сам большой фанат творчества студии. Видимо, и компания, и писатель решили не упускать такой удачной возможности поработать вместе.

    Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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