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Новости

«Человек-паук: Новый день» собрал почти миллиард долларов

Дмитрий Кинский
3 августа 13:24
268
1 минута на чтение
 «Человек-паук: Новый день» в первые выходные заработал монструозные 927 миллионов долларов во всем мире.
Из них 355 миллионов пришлись на домашний прокат, а остальные 527 миллиона — на другие страны.
Это лучший результат в Голливуде со времен выхода «Мстителей: Финал», которые принесли авторам 1,2 миллиарда долларов в первый уикэнд.
Для сравнения, «Нет пути домой» заработал за аналогичный период гораздо меньше — 600,5 миллиона долларов.
Почему фильму не удалось обогнать «Финал»? В Deadline называют две причины: лента показала себя хуже в китайском прокате (хоть и собрала 121 миллион долларов) и не вышла в России.
Напомним, бюджет «Нового дня» составил 225 миллионов долларов, а затраты на маркетинг — еще 309 миллионов.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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